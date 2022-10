von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Orsingen-Nenzingen – Spfr Owingen-Billafingen 1:0 (0:0). – Die erste Halbzeit hatte wenig Höhepunkte, ein Fallrückzieher von Schafhäutle aufseiten der Gastgeber war für die Galerie, und die Gäste verzeichneten den ersten Torschuss nach 23 Minuten.

Orsingen-Nenzingen mit Problemen im Spielaufbau

Die Heimmannschaft hatte enorme Probleme im Spielaufbau, die Passgenauigkeit ließ in vielen Szenen sehr zu wünschen übrig, der Angriff war nur ein laues Lüftchen. Nach Seitenwechsel scheiterte Felix Buhl aus spitzem Winkel an Gästetorhüter Sauter. Nach dem anschließenden Eckball lag der Ball nach einem Hackentrick von Stemmer frei vor dem Gästetetor, doch kein Angreifer konnte diese Chance nutzen.

Gute Chancen, aber keine Tore

Auf der Gegenseite schoss Gästetorjäger Sutera nach einem Eckball aus guter Position hoch über das Tor. Der eingewechselte Bäumer war für die Gastgeber in der 78. Minute zu überrascht, um aus kurzer Distanz die Führung zu erzielen. In der 80. Minute verzog Fischler für die Gäste aus spitzem Winkel, nachdem Sutera zuvor in der Mitte zwei Abwehrspieler geblockt hatte.

Felix Buhl erlöst den SV Orsingen-Nenzingen

Eine Minute später scheiterte Felix Buhl erneut an Torhüter Sauter, doch in der selben Minute schloss er einen Alleingang mit dem Tor des Tages ab. Pech für die Gäste, dass in der Nachspielzeit eine Freistoßflanke nach einem Torwartfehler an der Latte landete und so die Heimmannschaft zu einem schmeichelhaften Sieg kam. (ks)

Tor: 1:0 (81.) Felix Buhl. – SR: Heller (Riedheim). – Z: 150.

