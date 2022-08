von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Orsingen-Nenzingen – FC Hilzingen 2:3 (1:0). – Die Gäste hatten gleich zu Beginn die erste Chance, als nach einem Pressschlag im Mittelfeld der Ball plötzlich bei Marcel Bohnenstengel landete, welcher aber in SV-Torhüter Fabio Endele seinen Meister fand.

Orsingen-Nenzingen nutzt erste Chance

Der SV Orsingen-Nenzingen nutzte seine erste Chance zur Führung, Lennart Feldt passte auf Tobias Schafhäutle, welcher platziert die 1:0-Führung erzielte. Fünf Minuten später strich ein Kopfball von Daniel Stemmer am FC-Tor vorbei. Der FC Hilzingen kam erst nach einer halben Stunde zu einer weiteren Gelegenheit, der Kopfball von Michael Auer war aber sichere Beute von Fabio Endele. Im Gegenzug brachte Veit den FC-Torhüter Felix Schilling mit einem Heber aus 40 Metern in arge Bedrängnis.

Gäste machten mehr Druck in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste druckvoller und bekamen das Spiel besser in den Griff. Zunächst verpasste Luca-Andre Talfhoff für den FC eine Hereingabe von rechts, kurz darauf machte er es besser und erzielte aus spitzem Winkel den Ausgleich.

Der SV Orsingen-Nenzingen agierte nun nicht mehr so konzentriert wie noch in der ersten Halbzeit, und konnte nur selten für Entlastung sorgen. FC-Stürmer Marcel Bohnenstengel vergab zwei Chancen zur Führung, beim dritten mal klappte es dann aus Gästesicht besser.

Nach einem Rückpass setzte er nach und und erzielte die Führung für die Gäste, welche der eingewechselte Danilo Cetera nach einem Konter noch erhöhte. Die Gastgeber gaben zwar nicht auf, konnten aber keine Akzente mehr setzen.

Foulstrafstoß sorgt für Anschlusstor, mehr nicht

Erst in der Schlussminute gab es die Möglichkeit, per Foulstrafstoß den Anschlusstreffer zu erzielen. Kevin Stehle verwandelte sicher zum 2:3. Auch ein letzter Freistoß, bei dem sich nahezu sämtliche Akteure im FC-Strafraum aufhielten, brachte nichts mehr ein. So musste sich der SV Orsingen-Nenzingen als Aufsteiger erneut knapp geschlagen geben, während Hilzingen aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte verdiente drei Punkte mit nach Hause nahm.

Tore: 1:0 (12.) Schafhäutle, 1:1 (58.) Talhoff, 1:2 (69.) Bohnenstengel, 1:3 (83.) Cetera, 2:3 (90.) Stehle (FE). – SR: Gumz (Rielasingen) – Z: 160.

