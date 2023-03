Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – SV Orsingen-Nenzingen 3:0 (1:0). – In einem mittelmäßigen Bezirksligaspiel kann der FC Hilzingen insgesamt verdient den ersten Heimsieg einfahren. Die Gastgeber waren in der ersten Viertelstunde besser im Spiel, jedoch gab es auf beiden Seiten keine zwingenden Chancen. Nach 16 Minuten konnte dann der FC Hilzingen die erste Torchance verbuchen, die Maximilian Jeckl nach einer Hereingabe von Bohnenstengel knapp vergab. Bis zur 30. Spielminute war die erste Halbzeit geprägt von vielen Ballverlusten im Aufbauspiel, dadurch entschieden sich beide Mannschaften immer wieder für viele lange Bälle aus den Abwehrreihen.

Gastgeber gehen in Führung, Orsingen-Nenzingen versucht zu antworten

In der 34. Minute konnte der FC Hilzingen durch einen schönen Schuss von Bracher aus gut 25 Metern nach einer Abwehr des Torhüters durch Maximilian Jeckl mit 1:0 in Führung gehen. In der 41. Spielminute verhinderte Dominik Renner nach einem Schuss des SV Orsingen-Nenzingen den Ausgleich mit einer sehenswerten Parade.

Fast der Ausgleich, doch dann drehen die Gastgeber auf

Auch direkt nach der Halbzeit in der 47. Minute konnten die Gäste fast den Ausgleich erzielen, jedoch rettete Bracher in letzter Sekunde auf der Torlinie. Ab der 50. Minute kam die Heimmannschaft immer besser in Spiel und so konnte der FC Hilzingen in der 52. Spielminute durch Nelson Jeckl nach Vorlage von Maximilian Jeckl auf 2:0 erhöhen.

Hilzinger haben das Spiel nach dem zweiten Treffer im Griff

Von da an waren die Hilzinger die spielbestimmende Mannschaft und kamen immer wieder zu gefährlichen Situationen im Sechzehner der Gäste. Den Schlusspunkt in der 90. Minute setzte der eingewechselte Cetera, der kurz vor dem Abpfiff noch auf 3:0 erhöhte. Insgesamt und vor allem in der zweiten Halbzeit konnte der FC Hilzingen im ersten Heimspiel der Rückrunde die Punkte im Inpotron Sportpark behalten.

Tore: 1:0 (34.) M. Jeckl, 2:0 (52.) N. Jeckl, 3:0 (90.) Cetera. – SR: Kranz. – Z: 200.

