FC Öhningen-Gaienhofen - SC KN-Wollmatingen vor 52 Minuten

Ein furioser SC Konstanz-Wollmatingen sichert sich im Showdown auf der Höri Rang zwei. Mit Videos!

Was für ein Saisonfinale! Der SC Konstanz-Wollmatingen zieht durch einen Kantersieg am letzten Spieltag noch am FC Öhningen-Gaienhofen vorbei und sichert sich so die Teilnahme an den Relegationsspielen.