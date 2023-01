Geisingen/Blumberg vor 27 Minuten Mord an Studentin: Cold-Case-Fall Eva Götz wird bei Aktenzeichen XY ungelöst neu aufgerollt Eva Götz wurde im Januar 1997 in Freiburg entführt und einen Tag später zwischen Geisingen und Blumberg ermordet aufgefunden. Vom Täter fehlt auch 26 Jahre danach jede Spur.

Moderator Rudi Cerne wird sich in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY am Mord an einer Studentin, die 1997 bei Geisingen gefunden wurde, widmen. | Bild: Nadine Rupp