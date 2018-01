Region Sturmfolgen schränken Zugverkehr im Südwesten ein - Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Wegen Sturmschäden sind am Donnerstag im Südwesten noch mehrere Strecken der Bahn nicht befahrbar. Von Windböen umgeknickte Bäume blockieren nach Angaben der Internetseite der Bahn weiterhin den Verkehr auf den Schienen. Die Aufräumarbeiten könnten noch mehrere Tage andauern.



Der Streckenabschnitt Immendingen–Hausach auf der Schwarzwaldbahn bleibt am Donnerstag weiterhin gesperrt, teilt die Bahn mit. Bei der Höllentalbahn beginnt der Zugverkehr auf den Strecken Freiburg - Donaueschingen und Titisee-Seebrugg am 6. Januar.

Der Zugverkehr zwischen Rottweil und Villingen kann nach Angaben der Bahn voraussichtlich am heutigen Donnerstagmittag wieder aufgenommen werden, gegen 16 Uhr sollen dann auch die Züge zwischen Singen und Schaffhausen wieder fahren.



Ein Ersatzverkehr mit Bussen steht laut Bahn noch nicht für jede ausgefallene Verbindung zur Verfügung, ist aber geplant. Bahnreisende seien aufgerufen, sich vorab auf der Bahn-Webseite über mögliche Alternativen im Nahverkehr zu informieren. In jedem Fall sollte mehr Reisezeit eingeplant werden.





Das Wetter im Südwesten soll nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch bis Freitagabend windig und nass bleiben. Die Meteorologen warnten vor ergiebigem Dauerregen im Schwarzwald mit 70 bis 120 Litern pro Quadratmeter - ebenso im Allgäu, wo hohe Wasserstände wegen Tauwetters sowie in Höhenlagen stellenweise mehr als 10 Zentimeter Neuschnee dazukommen. Autofahrer müssten mit Schneeglätte und gefrierender Nässe rechnen, hieß es.

Im oberen Schwarzwald sind weiterhin schwere Sturmböen möglich, die Spitzengeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern erreichen können. Auf dem Feldberg können Orkanböen mit Spitzen von 120 Kilometern pro Stunde auftreten. Der Wind sollte am Freitag nachlassen, jedoch könnten laut DWD überall im Land noch vereinzelt Böen um 50 Stundenkilometer auftreten, in den Bergen auch Schneeverwehungen.

Die Sturm-Bilanz in der Region

Schwarzwald: Insgesamt glimpflich kam der Schwarzwald-Baar-Kreis davon. Die Polizei verzeichnete nur wenige sturmbedingte Verkehrsunfälle, die zudem harmlos ausgingen. Auch Verletzte gab es keine zu beklagen. Allerdings blockierten vielerorts umgefallene Bäume die Straßen oder beschädigten Häuser, was Polizei, Feuerwehren und Straßenmeistereien flächendeckend auf Trab hielt. Unter anderem wurde die Bundesstraße B 27 bei Blumberg für die Räumung kurzzeitig voll gesperrt. Mehrere kleinere Straßen sollen erst im Laufe des Donnerstags wieder freigegeben werden. Aus gleichem Grund war auch die Oberleitung der Schwarzwaldbahn-Strecke an mehreren Stellen zwischen Donaueschingen und Triberg beschädigt. (jdr)

Kreis Konstanz: Im Landkreis hat das Sturmtief Burglind für erhebliche Störungen des Verkehrs gesorgt. Bleibende Schäden gab es in Radolfzell: Ein Teil des Flachdachs der Turnhalle der Teggingerschule drohte abzustürzen, nachdem der Sturm es angehoben hatte. Wie die Pressesprecherin der Stadt, mitteilt, haben Feuerwehr und eine Dachdeckerfirma das Dach provisorisch abgesichert. Auch gab es mehrere umgestürzte Bäume. So war die Zugstrecke zwischen Konstanz und Singen ab 10.15 Uhr gesperrt, nachdem ein Baum bei Markelfingen auf die Oberleitung fiel und sich entzündete. Ab 13.15 Uhr war die Strecke wieder komplett frei. In Konstanz stellte die Fähre zwischen Konstanz und Meersburg am Vormittag ihren Betrieb kurzfristig ein. Ab 13 Uhr konnte sie wieder regulär fahren, so der Pressereferent der Stadtwerke. (isa/cla)

Bodenseekreis: Der Fährbetrieb auf dem Bodensee zwischen Friedrichshafen und Romanshorn wurde ab 9.30 Uhr den ganzen Tag eingestellt. Keine Einschränkungen gab es hingegen im Flugverkehr auf dem Bodensee-Airport Friedrichshafen. Der Schiffsbetrieb zwischen Überlingen und Wallhausen musste zwischen 12 und 16 Uhr eingestellt werden, wie Michael Giess von der Personenschifffahrt Giess und Giess dem SÜDKURIER mitteilte. "So etwas habe ich auf dem Bodensee noch nie erlebt", sagte er. In Überlingen wurde der Verkehr auf der B31 durch umstürzende Bäume behindert. Am Strandweg in Nußdorf zerquetschte ein Baum ein geparktes Auto. Zwischen Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen warf Sturmtief Burglinde Bäume auf die Gleise. Die Strecke musste für 90 Minuten komplett gesperrt werden. (sku/asa)