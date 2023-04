Van Hung Nguyen, seit 2018 Küchenchef der Brasserie Colette Tim Raue in Konstanz, kommt hinunter zur Rezeption und begrüßt den Hincooker. „Herzlich Willkommen“, sagt er und weit ausgebreiteten Armen. „Ich würde Euch gerne mein absolutes Oster-Lieblingsgericht kochen: Lammrücken im Kataifi-Mantel mit Spitzkohlrahm und gerösteten Haselnüssen und Portweinsoße.“

Wer ist Van Hung Nguyen? Der 42-Jährige hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich und schon in diversen Häusern gekocht, in- und außerhalb der Bodensee-Region: im Steigenberger Inselhotel, im Kaffeehaus Krone (heute Brasserie Colette) in Konstanz, im Strandkörble Wallhausen (heute Ufer 39), im Hotel-Restaurant Schwane in Meßstetten oder auch in gehobenerer Gastronomie auf Mallorca. Seine große Erfahrung gibt er heute weiter in dem Franchise Brasserie Colette Tim Raue, das noch weitere Häuser in Berlin und München führt.

„Wichtig für das Gelingen ist eine gute Qualität der Produkte“, sagt Van Hung Nguyen. „Ansonsten lässt sich das sehr leicht und schnell nachkochen.“ Na denn!

Die Einkaufsliste:

Lammrücken

Spitzkohl

Butter

Haselnüsse

Sahne

Portwein

Kalbsfond

Lorbeeren

Wacholderbeeren

Schritt 1: Lammrücken anbraten, Spitzkohl aufsetzen

Van Hung Nguyen beginnt mit der Zubereitung von Lammrücken und Spitzkohl Video: Andi Schuler

Schritt 2: Das Einrollen

Nachdem Lammrücken und Rahm-Spitzkohl mit gerösteten Haselnüssen bereit sind, kommt nun die erste größere Herausforderung: Das Einrollen von Fleisch und Gemüse in den Kataifi Teig.

Die Kunst, das Lamm richtig einzuwickeln Video: Andi Schuler

Was ist Kataifi-Teig? Kataifi sind dünne, elastische Teigfäden aus Mehl können, damit lässt sich jede Füllung umhüllen und das auch Engelshaar genannte Produkt gibt Gerichten ein völlig neues Aussehen und einen völlig neuen Geschmack verleihen. Das türkische Kadayif ist ein orientalisches Dessert, das warm gegessen wird. Das ursprüngliche Süßgebäck ist in der Türkei, im Orient und auf dem Balkan sehr beliebt. Mit den dünnen, frisch verpackten Teigfäden kann die Spezialität einfach zu Hause hergestellt werden – und natürlich lassen sie wie hier mit dem Lamm auch wunderbar herzhafte Produkte damit einrollen.

Schritt 3: Die Soße!

Als krönenden Abschluss macht Van Hung Nguyen ein leckeres Sößchen. Das dauert natürlich etwas länger, Fond und Portwein müssen über einen Zeitraum von bis zu mehreren Stunden reduziert werden – das kommt auf die Menge an.

Ein leckeres Sößchen und das perfekte Anrichten Video: Andi Schuler

Am Ende des sehr unterhaltsamen Nachmittages bringt Van Hung Nguyen den Hincooker hinaus. „Du hast gesehen: So schnell und auch einfach lässt sich ein ganz leckeres Lamm-Gericht für den Ostersonntag zubereiten.“

Die Brasserie und ihr Konzept Was bedeutet der Begriff Brasserie? Brasserie ist ein französischer Gastronomiebegriff und bedeutet eigentlich Brauerei. Früher wurde in vielen französischen Gaststätten auch Bier gebraut, sodass dieser Begriff auf diesen Ursprung zurückzuführen ist. Im deutschen Sprachraum ist die Brasserie gleichbedeutend mit dem Brauhaus oder der Braustube. Im Gegensatz zu beispielsweise einem Bistro oder Café, bietet die Brasserie seinen Gästen eine größere Auswahl an warmen Speisen, es gibt außerdem eine breite Palette an Getränken, und häufig wird sogar täglich ein Menü angeboten. Wieso heißt die Brasserie Colette eigentlich so? Die Geschichte zum Colette wird so erzählt: Der Name Colette ist eine Hommage an eine gleichnamige Madame, die vor knapp 30 Jahren einen kleinen Crêpe-Wagen am Strand von Biscarrosse bewirtschaftete. Und genau dort aß Tim Raue als Kind einen perfekten Crêpe, der mit Banane, gesalzener Butter und Vanille-Eis süß, salzig und cremig zugleich war – und damit für immer im kulinarischen Gedächtnis des Spitzenkochs blieb. Das kulinarische Konzept der Brasserie Colette Tim Raue Die Brasserie Colette Tim Raue ist ein modernes Brasserie Konzept, das in Berlin, München und Konstanz zu Hause ist. Jeweils direkt neben den Tertianum Premium Residences gelegen, bietet sie ihren Gästen französische Klassiker. Hinter dem Brasserie Konzept steht der mit zwei Michelin Sternen und 19,5 Gault&Millau Punkten ausgezeichnete Spitzenkoch Tim Raue. Er wurde von den Tertianum Premium Residences als kulinarischer Berater angeheuert, um ein Angebot zu schaffen, das Jung und Alt gleichermaßen anspricht. Zu den beliebten Colette-Klassikern zählen unter anderem die Garnele Marocain mit Litschi und Rose, die ganze Artischocke mit dreierlei Dips, Boeuf Bourguignon, der Pulpo sowie Steak Frites. Jedes der Gerichte spielt mit seinem Twist aus Süße, Säure und Schärfe. Im regulären Betrieb wird quartalsweise eine neue Speisekarte angeboten. Bevor die Küchen der drei Standorte die Karte umsetzen können, müssen die Gerichte von Starkoch Tim Raue probiert und für gut befunden werden.