Ob Brot, Pizza oder Pasta: Wer eine Glutenunverträglichkeit hat, hat es nicht leicht, Restaurants mit einer großen glutenfreien Auswahl auf der Speisekarte zu finden. Denn das Klebereiweiß Gluten ist in vielen Lebensmitteln versteckt. Hincooker Andi Schuler, der in seinem unmittelbaren Umfeld zwei Menschen mit Zöliakie hat, hat sich durch das Konstanzer Angebot geschlemmt und weiß, wo es in das beste glutenfreie Essen gibt.

Was ist eine Glutenunverträglichkeit? Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit vertragen das Klebereiweiß Gluten nicht. In der Medizin spricht man bei einer Glutenunverträglichkeit von Zöliakie. Es bezeichnet eine Autoimmunerkrankung, bei der hauptsächlich der Dünndarm betroffen ist. Das Immunsystem produziert Antikörper, die das Gluten angreifen – aber auch den Darm, wo sie empfindliche Zellen zerstören. Etwa ein Prozent der deutschen Bevölkerung ist betroffen. Zahlen der Deutschen Zöliakie Gesellschaft zeigen, dass in Deutschland etwa eine von 100 Personen unter einer Zöliakie leidet. Gluten ist vor allem in Getreide und Getreideprodukten enthalten, wie zum Beispiel Weizen, Roggen, Gerste oder Dinkel. Auch in alten Weizensorten wie Einkorn oder Emmer sowie in vielen Fertigprodukten steckt das Eiweiß. Schon geringste Mengen Gluten genügen bei Menschen mit einer Unverträglichkeit, um im Darm Entzündungen hervorzurufen. Betroffene müssen deshalb auf den Konsum von Gluten strikt verzichten.

Die Auswahl: Restaurants erweitern ihre Speisekarten immer stetig. Wir haben eine subjektive Auswahl ohne Anspruch auch Vollständigkeit getroffen.

Die Kriterien: Werden glutenfreie Gerichte gut sichtbar auf dem Menü oder bereits vor dem Restaurant auf Tafeln oder Schildern kenntlich gemacht? Wie gut ist die Qualität der glutenfreien Gerichte und sind sie wirklich verlässlich glutenfrei?

Gluten und die Lebensmittel-Informationsverordnung Die Lebensmittel-Informationsverordnung regelt unter anderem die Kennzeichnung von Allergenen. In der Gastronomie müssen 14 Hauptallergene ausgewiesen werden, wenn sie in Speisen enthalten sind: Glutenhaltige Getreide, Krebstiere, Eier, Fisch, Erdnüsse, Sojabohnen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesamsamen, Schwefeldioxid und Sulfite, Lupinen und Weichtiere.

Hincooker Andi Schuler hat für seinen Test die aus seiner Sicht fünf besten Restaurants mit glutenfreien Speisekarten besucht. Zwei Restaurants haben es ihm besonders angetan.

Die Bewertungsskala: Für einen absoluten Gaumenschmaus auf dem glutenfreien Teller vergibt der Hincooker fünf von fünf Reiskörner.

Hier sind Hincookers Top Fünf Restaurants mit glutenfreier Speisekarte in Konstanz:

Karma, Sigismundstraße 14

Das Karma in der Sigismundstraße: Wer glutenfrei essen muss und dazu gerne die Küche Singapurs genießt, ist hier perfekt aufgehoben. | Bild: Andi Schuler

Wenn der Begriff Karma tatsächlich ein spirituelles Konzept von Ursache und Wirkung darstellt, dann werden die Macher des gleichnamigen Restaurants irgendwann viel Glück erleben. Denn sie vereinfachen das kulinarische Dasein von Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit erheblich und lassen sie teilhaben an den Gaumenfreuden der Küche Singapurs.

Das beginnt schon draußen vor der Tür, der Blick auf die dort ausgehängte Karte offenbart zahlreiche glutenfreie Gerichte: Die durchgestrichene Ähre, das europaweit anerkannte Zeichen für glutenfreie Lebensmittel, prangt gefühlt hinter jedem zweiten Gericht.

Vorbildlich: Auf dem Menü im Karma sind die Allergene hinter jedem Gericht ausgezeichnet. | Bild: Andi Schuler

Der freundliche junge Mann vom Service navigiert Gäste mit Geduld, Höflichkeit und Kompetenz durch die einzelnen Gerichte auf der Karte. Wir entscheiden uns für das Chicken Satay als Vorspeise (Hähnchen mariniert in Kokos- und Erdnusssauce), das Singapore Laksa als Hauptgang (Meeresfrüchte-Curry, Thai-Nudeln und Gemüse) und zum süßen Abschluss für das Summer Breeze (Frozen Yoghurt, Kokos und exotische Früchte).

Die Vorspeise: Chicken Satay (Hähnchen mariniert in Kokos- und Erdnusssauce). | Bild: Andi Schuler

Singapore Laksa als Hauptgang (Meeresfrüchte-Curry, Thai-Nudeln und Gemüse). | Bild: Andi Schuler

Das Dessert Summer Breeze, bestehend aus Frozen Yoghurt, Kokos und exotischen Früchten. | Bild: Andi Schuler

Vize-Chef Vijay Kumar ist der Bruder von Satish Kumar, der das Karma 2008 gründete. „Meine Ausbildung habe ich in der Krone Schnetzenhausen in Friedrichshafen absolviert“, erzählt Vijay Kumar. 2016 ist er in Konstanz voll eingestiegen.

Vijay Kumar, Vize-Chef des Karma. Mit zwölf Jahren kam er nach Deutschland, 2016 ist er ins Karma eingestiegen. Sein Bruder Satish Kumar eröffnete des Restaurant bereits 2008. | Bild: Andi Schuler

Neben dem Karma betreiben die Brüder auch das ‚Umami Sushi & Grill‘ ein paar Meter weiter sowie das ‚Umami Pizza & Pasta‘. Auch hier gibt es auf der Karte ausgewiesene glutenfreie Gerichte. „Die Nachfrage wurde irgendwann so groß, dass wir uns vor rund fünf Jahren dazu entschieden haben“, so Vijay Kumar. „Mit unserer Indischen und Thai Küche im Karma geht das problemlos.“

Der Kellner bringt den Hauptgang. Video: Andi Schuler

Der dargereichte Grauburgunder kam aus der Pfalz und passte vorzüglich zum Essen – eine Empfehlung des Barkeepers, der seiner Arbeit mit Spaß und viel profundem Wissen nachgeht. Das spiegelt sich besonders beim Mixen der Cocktails wider. Denn auch hier sind sämtliche Allergene ausgewiesen.

Fazit: Qualität und Service waren herausragend, der Koch geht auch auf individuelle Wünsche ein. Die Mitarbeiter verstehen ihr Fach, sind stets freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend.

Bewertung: 5/5 Reiskörner

Le Sud, Hussenstraße 28

Auf der Hussenstraße führt dieses Schild in den Garten hinter dem K9. | Bild: Julian Schuler

Längst hat es sich bis weit über die Grenzen der Stadt Konstanz herumgesprochen: In dem französischen Restaurant mit herrlichem Innenhof und stilvollem Innenleben werden hausgemachte glutenfreie Galettes in elf verschiedenen Varianten serviert – hauchdünne, knusprige Buchweizen-Crêpes.

Ein Blick ins Innere des Le Sud. Video: Andi Schuler

Franck Verras, Besitzer des Le Sud, hat zahlreiche Stammgäste, die unter Glutenunverträglichkeit leiden. „Das ist immer öfter ein Thema“, sagt der Mann aus Nordfrankreich.

„Viele Menschen fragen schon vorher, ob es glutenfreies Essen gibt.“ Auch Fleisch, Suppen oder Salate bereitet er gerne glutenfrei zu. „Wir klären unsere Gäste sehr gerne auf und gehen auf ihre Wünsche ein.“

So sollte es überall sein: Auf dem Menü im Le Sud werden glutenfreie Gerichte ausgewiesen. | Bild: Andi Schuler

Die Stars des Hauses Le Sud sind die Galettes Bretonnes, die Bretonischen Pfannkuchen in jeglichen Geschmacksrichtungen. Sie werden aus glutenfreiem Buchweizenmehl hergestellt. „Ich komme aus Nordfrankreich und habe lange Erfahrung mit diesem Produkt“, erklärt Franck Verras. Als er mit dem Le Sud angefing, wollte er etwas Typisches aus seiner Heimat anbieten. Das kommt offenbar an.

Franck Verras belegt ein Gallete. Video: Andi Schuler

„Viele Gäste bedanken sich explizit dafür, dass ich glutenfreies Essen anbiete. So oft kommt das offenbar noch nicht vor“, erzählt der 55-Jährige.

Fazit: Im Laufe der Jahre haben wir uns rauf und runter gefuttert durch die glutenfreien Gerichte – und jedes Mal waren wir komplett zufrieden. So auch beim Test. Negative gesundheitliche Folgen im Form von Bauchschmerzen oder Unwohlsein blieben stets aus. Im Vergleich zum Karma gibt es 0,5 Reiskörner Abzug – aber nur, weil im Karma die Auswahl am glutenfreien Gerichten noch größer ist.

Bewertung: 4,5/5 Reiskörner

Stable, Wiesenstraße 4

Dieses Angebot muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: In einem Irish Pub gibt es Burger, Pommes Frites, Süßkartoffel-Pommes, Pizza, Nudeln und Salat – alles glutenfrei.

Ausgezeichnet: Gegen einen kleinen Aufpreis gibt es im Stable einige Gericht glutenfrei. Wer sich so ernähren muss, weiß, dass glutenfreie Produkte im Einkauf deutlich teurer sind als normale. | Bild: Andi Schuler

Es gibt vermutlich nicht viele Pubs mit einer solchen Auswahl. Stable-Chef Frank Kaltenbach hat sich vor wenigen Jahren zu diesem Konzept entschlossen. Viele Nachfragen animierten ihn dazu. „Seither kommen einige Menschen genau deswegen zu uns und sind positiv überrascht“, sagt Kaltenbach.

Nudeln, Pommes, Burger: alles glutenfrei im Stable. Video: Andi Schuler

Wir haben uns bei unserem Besuch im Pub schräg gegenüber des Einkaufszentrums Lago für die Klassiker entschieden, mit denen man nichts falsch machen kann: Burger mit Pommes, Süßkartoffel-Pommes und Nudeln.

Alles glutenfrei: Burger und Pommes Frites. | Bild: Andi Schuler

Glutenfreie Nudeln mit Hähnchen, Sahnesoße und Käse. | Bild: Andi Schuler

Süßkartoffel-Pommes gibt es im Stable. | Bild: Andi Schuler

Und noch etwas macht das Stable zu einem ganz besonderen Restaurant: die Menschen, die hier arbeiten.

Das Stable ist ein Beispiel für die alte Weisheit, nach der der Gast König ist und ihm der Aufenthalt so angenehm wie möglich gestaltet werden sollte: Höflich, zuvorkommend, charmant und stets mit einem lockeren Spruch auf den Lippen – so kommen sämtliche Mitarbeiter des Irish Pub daher, auch Kellner Felix Pahlow.

Der womöglich netteste und höflichste Kellner in Konstanz: Felix Pahlow vom Stable. | Bild: Andi Schuler

Fazit: Nur eine Sache schmälert das Stable ein ganz kleines wenig – zumindest im Vergleich zu den Mitbewerbern unter den ersten fünf Restaurants mit glutenfreien Menüs: Sämtliche Produkte werden fertig dazu gekauft, allerdings in der Küche frisch zubereitet. „Selbst stellen wir nichts her“, erklärt Frank Kaltenbach. „Wir erhalten unsere Ware nur von Lieferanten.“ Was der Qualität keinen Abbruch tut. Lieber lecker hinzukaufen als ungenießbar selbst produzieren.

Bewertung: 4/5 Reiskörner

Suppengrün, Sigismundstraße 19

Das Suppengrün in der Sigismundstraße: Vorreiter in Konstanz, was die Ausweisung glutenfreier Gerichte angeht. | Bild: Andi Schuler

Seit 2005 gibt es das Suppengrün und von Anfang an stehen glutenfreie Gerichte auf der Karte. „Gründerin Angela Mössle-Klug wollte schon damals, dass hier jeder essen kann, der hier essen möchte“, sagt Johanna Schmid, die in der Suppen- und Salatbar eine Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastronomie absolvierte und übernommen wurde. „Es werden immer mehr Menschen, die sich glutenfrei ernähren müssen.“ Auch im Suppengrün sieht der Gast auf den ersten Blick, welche Allergene in den Gerichten sind.

Johanna Schmid reicht einen Orangen-Polenta-Kuchen über die Theke. Das Gebäck ist seit vielen Jahren sehr beliebt im Suppengrün. | Bild: Andi Schuler

Jedes Gericht wird auf kleinen Schildern oder auf einer großen Tafel genau bezeichnet und beschrieben. „Wir stellen fast alles selbst her“, sagt Schmid. „Dafür haben wir eine große Küche im hinteren Bereich. Hier werden auch unsere Kuchen selbst gebacken.“ Besonders beliebt bei Menschen mit Glutenunverträglichkeit ist der Orangen-Polenta-Kuchen, der immer verfügbar ist.

Fazit: Das Essen ist sehr gut, der Service ist sehr gut, die Menschen sind sehr nett. Einen minimalen Abzuggibt es nur, weil das Suppengrün um 19 Uhr schließt und man sich an der Theke selbst bedienen muss. Das hat nichts mit der Qualität der glutenfreien Gerichte zu tun – denn die ist herausragend.

Bewertung: 4,5/5 Reiskörner

Staader Fährhaus, Fischerstraße 13

Das Staader Fährhaus von außen. Auf der Karte links sind bereits die glutenfreien Gerichte ausgewiesen. | Bild: Andi Schuler

Für Heinz-Josef Diestel gehört Service für Allergie geplagte Menschen unbedingt dazu als guter Gastronom. „Wir weisen das schon seit mindestens acht Jahren auf unserem Menü aus“, sagt er.

Außerdem würden regelmäßig die Servicekräfte im Staader Fährhaus geschult. „Es geht ja auch um Lactose, Sellerie oder Schalentiere.“ Die Philosophie: Jeder soll die Möglichkeit haben, im Staader Fährhaus gut zu essen und eine schöne Zeit zu verbringen.

Heinz-Josef Diestel und Chef de Partie Lukas Taschowsky beim Zubereiten eines Desserts. | Bild: Andi Schuler

Transparenz und Vertrauen – das sind zwei Begriffe, die in der hochklassigen Gastronomie einen Steinwurf von der Fähre entfernt gelebt werden. „Wir legen die Herkunft unserer Produkte jedem Gast offen dar“, erzählt Heinz-Josef Diestel. „Außerdem machen wir alles selbst. Fisch und Fleisch wird in unserer Küche nicht mehliert, auf dem Teller landet Natur pur.“

Ein echter glutenfreier Hincooker: Brathahn mit Ingwer. | Bild: Joachim Sauer

Sämtliche Suppen und Saucen sind glutenfrei. „Wir haben als Standard auch immer glutenfreie Brötchen vorrätig.“ Das gehöre zum guten Service dazu, so der Chef.

Kennt das Staader Fährhaus, wo er vor acht Jahren seine Ausbildung absolvierte, nur als Restaurant mit glutenfreien Angeboten: Chef de Partie Lukas Taschowsky. | Bild: Andi Schuler

Sein Chef de Partie Lukas Taschowsky sieht das genauso: „Der Gast ist König. Wir versuchen alles, um ihn glücklich zu machen. Ich kenne unsere Karte nur mit glutenfreien Gerichten.“ Das sei schon vor rund acht Jahren zu Beginn seiner Ausbildung so gewesen.

Süßer Traum und glutenfrei: Das Crème Brûlée im Staader Fährhaus. | Bild: Medienbureau

Fazit: Das Staader Fährhaus ist bis weit über die Grenzen der Stadt Konstanz hinaus bekannt für seine herausragende Küche. Menschen mit Allergien werden hier optimal umsorgt und sind als Gäste gern gesehen. Im direkten Vergleich mit dem Karma ergibt sich eine klassische Pattsituation – also teilen sich die beiden Restaurants den Tagessieg.

Bewertung: 5/5 Reiskörner

Fazit

Auch wenn Hincooker Andi Schuler mit das Karma und dem Staader Fährhaus zwei Sieger gekürt hat, kann er guten Gewissens alle fünf getesteten Restaurants empfehlen. In Konstanz lässt es sich also hervorragend glutenfrei essen. In diesem Sinne: Guten Appetit!