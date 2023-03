1. Großer Streik erwischt Region zum Wochenstart

Der Warnstreik von EVG und Verdi traf zum Wochenbeginn viele Pendler und Schüler im Südwesten. Ab Mitternacht standen vielerorts Bahnen und Busse still. Kein Seehas fuhr im Kreis Konstanz und auch auf der Schiene in Friedrichshafen ging nichts.

Bild: Jarausch, Gerald

Der Frust war den Menschen anzumerken – zumal es auch zu Staus auf Straßen kam, wie etwa auf der B 33 vor Konstanz. Im Schwarzwald dagegen fuhren immerhin die Busse, in Waldshut trafen sich die SBG-Mitarbeiter, um gemeinsam ihren Unmut zu zeigen – hier finden Sie die Übersicht über den historischen Streik-Tag in unserer Region.

2. Einigung der Ampel-Parteien nach langem Koalitionsausschuss – und die Folgen für die Region

Nach zweitägigen Verhandlungen haben am Dienstag die Spitzen von SPD, Grünen und FDP Kompromisse bei Streitthemen der Koalition im Bereich der Klima- und Verkehrspolitik präsentiert. Und, was kam raus?

Die Koalition hat angekündigt, Genehmigungsverfahren für Straßen- und Schienenausbau zu beschleunigen. Im Südwesten profitieren etwa Autobahnen. Ein FDP-Politiker bringt zudem ein Schienenprojekt in Südbaden ins Gespräch.

Bild: Hanser, Oliver

3. Beifall für Charles III. im Bundestag und Gäste aus Salem

Seine erste Auslandsreise im Amt führte ihn nach Deutschland – die Rede von Charles III. im Bundestag am Donnerstag war dabei der Höhepunkt des Besuchs des britischen Königs in Deutschland.

Der Monarch begeisterte die Royal-Fans mit viel Herzlichkeit und betonte die heute engen Verbindungen zwischen den einstigen Kriegsgegnern Deutschland und Großbritannien.

Bild: Jens Büttner

Ein weiteres Highlight des Besuchs war natürlich das Staatsbankett in Schloss Bellevue. Neben Politikern und TV-Promis waren auch Verwandte des Königs aus Salem dabei.

4. Vor-Oster-Geschenk für Attila: Schafbock wird nicht auf der Schlachtbank enden

Happy End kurz vor dem Fest bei unseren Schweizer Nachbarn: Lamm Attila aus dem Tierpark Kreuzlingen bekommt ein neues Zuhause. Dem süßen Männchen drohte der Gang zum Metzger. Doch nun nimmt ein Bauernbetrieb in Uesslingen das Tier auf. Dort darf er als ausgewachsenes Walliser Schwarznasenschaf sogar für Nachwuchs sorgen. Hier lesen Sie die ganze tierische Geschichte.

Bild: Ralph Ribi

5. Mit 18 schon Bürgermeister? So sehen es Politiker, die selbst sehr jung ins Amt kamen

Bürgermeister mit 18 Jahren – das könnte schon bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr Realität werden. Der Landtag hat gerade eine entsprechende Reform des Kommunalwahlrechts beschlossen.

Doch was braucht es, um schon früh im Leben Verantwortung für eine Gemeinde tragen zu können? Wir sprechen mit Betroffenen der Region, die bereits in jungen Jahren in Amt und Würden kamen, wie etwa Marian Schreier (Tengen), Yvonne Heine (Riedhausen) und Maik Rautenberg (Veringenstadt).

Bild: Elisa-Madeleine Glöckner, Jann-Luca Künßberg, Mirjam Moll/Collage: SÜDKURIER

Auf www.suedkurier.de finden Sie weitere wichtige Nachrichten aus der Region und der Welt.