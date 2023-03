Drei Tage lang sind König Charles III. und Königin Camilla in Deutschland unterwegs – ein Programmpunkt, der dabei nicht fehlen darf: ein Staatsbankett in Schloss Bellevue am Mittwochabend. Auch Gäste aus dem Südwesten werden in Berlin dabei sein: Das Sekretariat des Hauses Baden bestätigte dem SÜDKURIER die Teilnahme von Bernhard Markgraf von Baden und seiner Frau Stephanie Markgräfin von Baden.

Bernhard Markgraf von Baden mit seiner Ehefrau Stephanie (rechts) und seiner Mutter Valerie im Januar 2023 nach der Trauerfeier für Max Markgraf von Baden. Er war am 29. Dezember 2022 im Alter von 89 Jahren in Schloss Salem am Bodensee gestorben. | Bild: Philipp von Ditfurth

Zu der Veranstaltung im Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollen etliche prominente Gäste eingeladen worden sein. Einem Bericht von ‚Bild.de‘ zufolge gehören dazu Vize-Kanzler Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner, Ex-Bundespräsident Joachim Gauck und dessen Lebensgefährtin Daniela Schadt, Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Tote-Hosen-Sänger Campino, der die britische Staatsbürgerschaft hat, und „Let‘s Dance“-Jutorin Motsi Mabuse.

Das Königspaar gilt als Fan des britischen Vorbilds „Strictly Come Dancing“, auch dort sitzt Mabuse in der Jury, ihre Schwester Otlile ist als Profitänzerin dabei.

Menü für Charles, Campino und Merkel auch in vegetarisch

Außerdem werden wohl der Architekt David Chipperfield, Bildhauer Tony Cragg und Biontech-Chefin Özlem Türeci in den Genuss des von Jan-Göran Barth, Küchenchef im Schloss Bellevue, zusammengestellten Menüs kommen.

Als Vorspeise bekommen die Gäste auf Wunsch gebeizten Karpfen mit Erfurter Brunnenkresse und Kraftbrühe vom Heckenrind serviert. Beim Hauptgang können die Eingeladenen zwischen Weidehuhn mit Pilzen sowie Spinattörtchen mit Wurzelwerk und Pilzen wählen. Dazu werden deutsche Weine und regionale Schaumweine eingeschenkt.

König Charles III. wird jeweils die vegetarische Variante. Nur beim Dessert sind alle gleich: Es gibt Backpflaume mit ostfriesischem Schwarztee und Sandgebäck, dazu Likörwein von der Ahr.