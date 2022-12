Bahnfahrer brauchen in Baden-Württemberg im neuen Jahr wieder jede Menge Geduld – denn die Bahn will einige Streckenabschnitte modernisieren. Zwar bündelt das Unternehmen verschiedene Arbeiten in einem Abschnitt, um Folgen für Reisende gering zu halten, erklärt eine Sprecherin. Jedoch werden Ausfälle und Verspätungen nicht zu vermeiden sein.

Details dazu will das Unternehmen erst vor Beginn der Arbeiten mitteilen. Doch eine Übersicht mit den wichtigsten Baustellen im kommenden Jahr gibt die Bahn dem SÜDKURIER auf Anfrage bereits:

Gäubahn

Von Juni bis Oktober 2023 wird auf der internationalen Verbindung Stuttgart – Singen – Zürich der Gäubahn-Abschnitt nahe des Horber Stadtteils Neckarhausen zweigleisig ausgebaut. Dafür errichtet die Bahn Oberleitungsmasten, Stütz- und Schallschutzwände, sowie eine neue Entwässerung und verlegt das zweite Gleis. Der Streckenabschnitt Horb–Neckarhausen ist daher für fünf Monate gesperrt.

Schwarzwaldbahn

Hier führt die Bahn ganzjährige mehrere Arbeiten an Gleisen und Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik zwischen Rastatt und Offenburg durch. Zudem werden auf der Verbindung von März bis Dezember Gleise und Brücken saniert. Dafür muss die Strecke zwischen Triberg und Villingen von Mitte April bis Mitte Mai gesperrt werden.

Bahnhof Friedrichshafen

Am Bahnhof Friedrichshafen plant die Bahn das ganze Jahr über Modernisierungen, unter anderem soll er barrierefrei werden. Die genauen Folgen für Bahnkunden sind noch nicht bekannt.

Für die Zeiträume 9. Januar bis 20. Januar 2023 und 13. Februar bis 10. März informiert die DB auf ihrer Baustellenseite für Baden-Württemberg bereits über den Entfall des Zugverkehrs zwischen Friedrichshafen Stadt und Friedrichshafen Hafenbahnhof. Von 13. Februar bis 10. März sollen demnach zudem die IC-Linien 118 und 119 nicht in Friedrichshafen Stadt halten. Von 9. Januar bis 20. Januar gilt das nur für IC, die zwischen 11.45 Uhr und 15.45 Uhr Friedrichshafen erreichen.

Waldshut – Schweiz

Nicht direkt auf der Hochrheinbahn, aber auf der Linie von Waldshut ins schweizerische Koblenz kommt es 2023 zu einer monatelangen Sperrung. Wie der Kanton Aargau informiert, wird die Rheinbrücke zwischen Koblenz und Waldshut in den Jahren 2023 und 2024 umfassend saniert. Von 1. April bis 29. Oktober 2023 ist die Brücke komplett gesperrt. Zwischen Koblenz und Waldshut sollen Shuttle-Busse verkehren.

Bahnhof Stuttgart

Hier plant die Bahn das ganze Jahr über verschiedene Modernisierungen des Hauptbahnhof im Rahmen des Projekts Stuttgart 21. Genaue Folgen gibt die Bahn noch bekannt.

Karlsruhe – Basel

Auf der Rheintalbahnstrecke werden das ganze Jahr über neue Oberleitungen, Weichen, Lärmschutzanlagen und Bahnsteige zwischen Karlsruhe und Rastatt sowie zwischen Müllheim und Basel gebaut. Grund ist der Ausbau und Neubau der Strecke Karlsruhe – Basel. Erste ICE-Ausfälle zwischen Karlsruhe und Basel hat die Bahn bereits für 11. bis 13. Februar und 18. bis 21. Februar bekannt gegeben.

Weitere Informationen kommuniziert die Bahn laut einer Sprecherin rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten. Informationen dazu soll es auf der Bahn-Webseite sowie in der DB-App geben.