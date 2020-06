Der Sommer naht, die Temperaturen steigen und überall blüht und summt es schon kräftig. Grund genug, den Tag des Gartens mit Ihnen und Ihren ganz persönlichen Oasen zu feiern. Uns haben zahlreiche Einsendungen erreicht – eine Auswahl zeigen wir Ihnen hier:

Bild: Gottfried Blum

„Wir haben im April ein neues Gartenprojekt bei uns im Garten verwirklicht“, schreibt Gottfried Blum aus Markelfinden zu seinen Bildern. „Es besteht aus lauter Abbruchmaterial von alten Häusern aus Markelfingen, zum Teil sogar historischen Ursprungs. Wie zum Beispiel Steine von der alten Mühle, die 2006 abgerissen wurde – oder erst vor Kurzem von den Kutscherstuben.“

Bild: Gerd u. Bernadette Heinzelmann

Der schön gestaltete Garten von Gerd und Bernadette Heinzelmann aus Bad Dürrheim kommt nach der Corona-Zeit ihren Feriengästen zugute.

aus Stockach Hindelwangen | Bild: Martina Mayer

Auch im Garten von Martina Mayer in Stockach-Hindelwangen blüht es schon.

Bild: Gisela Munz-Schmidt

Gisela Munz-Schmidt aus Owingen ist begeistert von ihren Beetrosen der Gattung „Westzeit“. Sie erinnern sie an das Musical „Westside Story“, schreibt sie. „Oft ist es, als sängen sie doch leise ‚I feel pretty...I feel charming...I feel dizzy...I feel sunny...I feel fizzy and funny and fine!‘ „

Leseraktion #SKverbindet: Das sind die Lieblings-Radstrecken unserer Leser Das könnte Sie auch interessieren

Konstanz Wollmatingen | Bild: Uschi Hummel

Das Gartenparadies von Uschi Hummel befindet sich in Konstanz-Wollmatingen.

Bild: Wolfgang Rammensee

Ein Bild von seinem Hochbeetgrün hat uns Wolfgang Rammensee aus Radolfzell geschickt.

Bild: Arnold Maier

Und Arnold Maier zeigt uns seine kleine Oase in Steißlingen.

Bild: Eveline Werner-Hackenberger

Auch bei Eveline Werner-Hackenberger in Görwihl blühen die Blumen bereits.

Bild: Bernd Donner

Bilder ihrer kleinen Gartenkunstwerke haben uns auch Manuela Stürzenhofecker und Bernd Donner aus Salem-Neufrach geschickt.

Bild: Gabi Martin

Und dieser Rosenbaum steht im Garten von Familie Martin in Nenzingen.

Bild: Haug

„Wenn dieser Strauch im April oder Mai blüht, habenwir ich ganz viele Bienen“, schreibt Familie Haug aus Geisingen zu ihrem Gartenbild.

SKverbindet #SKverbindet: So feiern unsere Leser den Neustart der Gastronomie nach der Corona-Schließung Das könnte Sie auch interessieren

Bild: Kurt Egle

Auch Kurt Egle aus Gutmadingen teilt seinen Garten mit uns.

Bild: Ulrike Schuler

Überall gibt es etwas zu entdecken im Garten von Ulrike Schuler in Uhldingen-Mühlhofen.

Bild: Ingrid Möhringer

Ihren Garten in Gottmadingen genießen Karl und Ingrid Möhringer jeden Tag, wie sie schreiben.

Bild: Gisela Rösch

„Mir gefällt besonders das Farbenspiel blau-weiß um den Teich“, schreibt Gisela Rösch über ihren Garten in Donaueschingen.

Bild: Gabriele Zeller

Bunt und blühend sieht auch der Garten von Gabriele Zeller aus Klettgau-Geißlingen aus.

Bild: Gerlinde Albert

Das Grün in Gerlinde Alberts Garten in St. Georgen lächelt Besuchern freundlich entgegen.

Bild: Albert Baumeister

Alber Baumeister aus Ühlingen-Birkendorf hat durch die Corona-Einschränkungen viele Projekte in seinem Garten verwirklicht – das ist eines davon.

Bild: Jutta Schüler

Auch Jutta Schüler aus Wald hat uns ihre kleine Garten-Oase gezeigt.

Bild: Horst und Hedwig Berger

So sieht der blühende Garten von Horst und Hedwig Berger aus Donaueschingen-Pfohren aus.

Bild: Margarete Rupp

Margarete Rupp hat sich in ihrem Reihenhausgarten in Konstanz-Litzelstetten eine eigene kleine Urlaubsoase mit Wasserfall und Palmen geschaffen.

Bild: Bruno Rodi

Bruno Rodi hat uns ein Foto von seinem Garteneingang in Konstanz geschickt.

Hilzingen Hofwiesen | Bild: Brigitte Groten

Brigitte Groten aus Hilzingen-Hofwiesen hat uns ein Bild ihres Permakulturgartens geschickt. Dazu hat sie uns einen Brief geschrieben:

Leserbrief von Brigitte Groten Heute, am 8. Juni, ist der Tag des Gartens, wie ich in der aktuellen Ausgabe des SÜDKURIER erfahren habe. Nur: die Gärten wissen nichts davon! Für alle Gärtner ein Feiertag, der zum Nach- oder gar zum Umdenken anregt? Wohl kaum! Die Besitzer eines trostlosen Schottergartens werden aus diesem Anlass sicher nicht zu Besserem bekehrt, zum Spaten greifen und ihre trostlose Öde in eine lebendige Blumenwiese umwandeln. Schade! Denn inzwischen sind selbst kleine Gärten, ja winzige Balkone, wichtige Beiträge zur Biodiversität geworden. Ein Rückzugsort für Vögel und Insekten, ein wertvoller Ausgleich zur industriellen Land- und Forstwirtschaft.

„Sag mir wo die Blumen sind“, sang vor vielen Jahren Joan Beaz. In diesem wunderschönen Lied heißt es weiter: „Mädchen pflückten sie geschwind“. Heute gibt es leider nicht mehr viel zum Pflücken. Wo eben noch von Hummeln umschwärmte Mohnblüten an Ackerrändern strahlten, kommt sofort bestenfalls der Mulcher, meist aber die Glyphosatspritze. Welch geniale Biotopvernetzung wären diese Randstreifen!

Der heutige Tag des Gartens wird ebenso sinn- wie folgenlos verstreichen wie der kürzlich erklärte „Tag des Nasenbohrens“.

In Corona-Notzeiten werden ganz schnell zur Schadensbegrenzung Milliarden aus dem Ärmel geschüttelt. Der seit Jahren fortschreitende weltweite Tod der Natur vollzieht sich leise und liefert nicht so erschütternde Bilder wie die der Massengräber in Italien oder Brasilien.

Der Refrain in dem Lied: „Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?“

Bild: Roland Heuchel

Auch Roland Heuchel aus Stockach-Zizenhausen hat uns ein Bild seines Gartenprojekts zugesandt.