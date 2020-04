Nachdem die Kinder aus dem SÜDKURIER-Gebiet so fleißig für Senioren gemalt haben, können sich jetzt auch auch Erwachsene gegenseitig eine Freude machen. Im Rahmen von #SKnahdran, der Medienhaus-Initiative für Nähe in Zeiten gebotener sozialer Distanzierung, wollen wir Sie ermutigen, Bilder von Ihrem persönlichen Idyll zu teilen.

Ob großzügiger Garten oder schön bepflanzte Fensterbank: Zeigen Sie anderen Menschen, was Ihnen in diesen Zeiten Freude macht. Schicken Sie dem SÜDKURIER Ihre Fotos – gerne, aber nicht zwingend mit Ihnen selbst mit auf dem Bild – an leserreporter@suedkurier.de, Stichwort „Mein Idyll“. Wir unterstützten Sie gerne beim Teilen und veröffentlichen möglichst viele Ihrer Fotos.