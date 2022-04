Der Sonntag war der erste Tag nach zwei Jahren, an dem Kunden und Personal in Baden-Württemberg offiziell keine Maske in Geschäften oder Restaurants tragen mussten. Zugleich öffneten am Wochenende in Überlingen, Waldshut, Singen und Villingen-Schwenningen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag. Viele Menschen in der Region nutzten die Gelegenheit und strömten trotz der winterlichen Temperaturen in die Innenstädte.

Trotz Aufhebung der Maskenpflicht hatten zahlreiche Kunden ihre Masken dabei und setzten sie auf, wenn sie ein Geschäft betraten. Die Händler freuten sich dagegen über die neue Freiheit, Kundinnen und Kunden nach zwei Jahren das Shoppen auch wieder ohne den Mund-Nasen-Schutz anbieten zu können. Wie lief das Einkaufen ohne Maske an? Wir haben uns beim verkaufsoffenen Sonntag in der Region umgehört.

Überlinger Frühling trotz winterlicher Temperaturen gut besucht

Anlässlich des Überlinger Frühlings mit verkaufsoffenen Sonntag war die Münsterstraße voller Menschen. Es war nicht nur das erste Mal seit Oktober, dass die Möglichkeit zum Einkaufen am Sonntag bestand. Sonden auch das erste Mal seit rund zwei Jahren, ohne Maske einkaufen zu können. | Bild: Kleinstück, Holger

Anlässlich des Überlinger Frühlings mit verkaufsoffenem Sonntag war die Münsterstraße voller Menschen. Rund 140 Geschäfte in der Innenstadt und einige weitere Läden auf der grünen Wiese und im Gewerbegebiet öffneten ihre Pforten. So lief der verkaufsoffene Sonntag in Überlingen.

So lief der erste Tag ohne Maskenpflicht im Waldshuter Handel

Oben ohne (von links): Kundin Melanie Ehrat, Alba Pisano, Inhaberin der Boutique Domino Moden in Waldshut, und Toni Vassalli freuen sich, dass die Maskenpflicht entfallen ist. Dennoch wollen die Frauen derzeit noch den Mund- und Nasenschutz tragen, wenn es in einem Geschäft voll ist. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Das Bild in den Geschäften der Waldshuter Innenstadt zeigt, dass sich die Kunden individuell entscheiden, Maske zu tragen. Die meisten befragten Kunden, Einzelhändler und Gastronomen freuen sich über das Ende der Maskenpflicht.

Die City lockt: Singens Kunden kommen wieder

In Singen konnte nach der pandemiebedingten Pause wieder einmal ein verkaufsoffener Sonntag veranstaltet werden. | Bild: Christel Rossner

Auch in Singen konnte nach der pandemiebedingten Pause wieder einmal ein verkaufsoffener Sonntag veranstaltet werden. Unter dem Motto „Singen classics“ gab es wieder offene Geschäfte und chromblitzende Oldtimer. Trotz grauer Wolken und frostiger Temperaturen zog es viele Menschen zum Bummeln und Einkaufen in die Singener City.

80 Prozent ohne Maske: Shoppen ohne Corona-Angst beim Schwenninger Einkaufssonntag

Gegen 15 Uhr strömen immer mehr Menschen in die Schwenninger City. | Bild: Trippl, Norbert

In der Schwenninger Innenstadt herrschte am Sonntag trotz der kalten Witterung viel Betrieb, es wurde beraten, anprobiert und gekauft. So lief der Shopping-Sonntag in VS-Schwenningen nach dem Ende der Corona-Maßnahmen.

Schulen in Baden-Württemberg ohne Maskenpflicht

Am Montag, dem 4. April, fiel auch in den Schulen im Südwesten die Maskenpflicht weg. Ab sofort dürfen Schüler selbst entscheiden, ob sie im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen möchten. Gerade für die Jüngsten ist die Situation ungewohnt, die Maske gehörte bisher zum Schulalltag dazu. So ist die Stimmung bei den Grundschülern in der Grundschule Hödingen bei Überlingen.

Ida (links) und Vivien freuen darüber, dass sie ab sofort selbst entscheiden können, ob sie in der Schule eine Maske tragen möchten. | Bild: Lippisch, Mona

Eigentlich dürften alle in der Schule seit heute auf die Schutzmasken verzichten. Und doch werden vereinzelt weiterhin Masken getragen. Eindrücke aus Waldshut-Tiengen, Laufenburg, Bad Säckingen und Lauchringen.

Die Klasse R 7 c der Hans-Thoma-Schule Laufenburg, einmal mit Masken und so wie sie seit Montag im Klassenzimmer sitzen. Nicht alle Schüler entscheiden sich gegen das Maskentragen. | Bild: Verena Wehrle

Die aktuellen ersten Klassen kamen in der Pandemie in die Schule. Die Mund-Nasen-Maske gehörte dazu, war Alltag – bis jetzt. Was bedeutet das für den Unterricht und wie finden das die Schüler? So ist es bei Erstklässlern der Donaueschinger Eichendorffschule im Schulunterricht.