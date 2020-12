Josephine Olheide ist 23 und arbeitet als Gesundheits-und Krankenpflegerin auf einer Covid-19-Station am Bodensee. Sie hat sich im Zentralen Impfzentrum in Stuttgart gegen Sars-CoV-2 impfen lassen. Sie schildert, wie die Impfung ablief und warum sie sich dafür entschieden hat.

Es ist der 29. Dezember 2020, Dienstag 17:35 Uhr. Ich stehe vor der Liederhalle in Stuttgart und ziehe meine Maske an. Den Impftermin habe ich in den frühen Morgenstunden des 27. Dezember in meiner Pause im Nachtdienst online vereinbart, wenige