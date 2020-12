Kreis Konstanz Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Hoffnung in kleinen Dosen: Darum wird der Impfstart im Kreis Konstanz langsamer beginnen wie erhofft

Im Landkreis Konstanz mangelt es am Impfstoff. Nur 975 Impfdosen werden ab Mitte Januar wöchentlich geliefert. Deshalb kann nicht so viel geimpft werden wie ursprünglich erhofft. Auch für das Landratsamt Konstanz ist das eine Enttäuschung. Eine Lösung für das Problem ist momentan nicht in Sicht. Einen Lichtblick gibt es aber: Am 31. Dezember werden mobile Impfteams Bewohner in Pflegeheimen impfen