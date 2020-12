In Deutschland haben die ersten Impfungen gegen das Coronavirus stattgefunden – aber nicht im Kreis Konstanz. Aber warum? Ein Grund ist, dass die erste Lieferung der Impfdosen nicht an die kommunalen Impfzentren, sondern Zentralen Impfzentren gingen. Und Singen gehört eben nicht dazu. Doch es gibt noch weitere Gründe.

Das große Impfen hat in Deutschland begonnen. In Freiburg und Karlsruhe haben die ersten in Baden-Württemberg eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Menschen über 80 Jahre und Pflegepersonal in Krankenhäusern wurden als erstes geimpft.