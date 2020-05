Die Corona-Krise geht auch nicht spurlos an den Schul-Abschlussprüfungen vorbei. Knapp einen Monat nach dem ursprünglich angesetzten Termin nach den Osterferien starteten am Montag in Baden-Württemberg die Abitur-Prüfungen für rund 29.500 Schüler an den allgemein bildenden Gymnasien.

Für die rund 17.900 Schüler an beruflichen Gymnasien begannen die Prüfungen am Mittwoch. An diesem Tag sind sämtliche angehenden Abiturienten im Südwesten zeitgleich im Fach Deutsch geprüft worden. Die schriftliche Prüfungsphase endet am 29. Mai. Um genügend Hygieneabstand zwischen den Schülern zu gewährleisten, werden die Prüfungen an vielen Schulen in Sporthallen abgehalten.

% ART id="10518234"%>

Trotz Protesten von Schülervertretern im Vorfeld lehnte Kultusministerin Susanne Eisenmann ebenso wie Lehrervertreter eine Absage der Abiturprüfungen für 2020 ab. Dies könne sonst zu Nachteilen für die Abiturienten auf dem Berufs-und Ausbildungsmarkt führen.

Für die Bearbeitung des Deutsch-Abiturs, einschließlich Einlesezeit, hatten die Schülerinnen und Schüler am Mittwoch von 9 bis 14.15 Uhr Zeit.

Zur Vorbereitung lasen die Prüflinge die Pflichtlektüren Goethes „Faust I“, Hermann Hesses „Steppenwolf“ sowie „Der goldne Topf“ von E.T.A. Hoffmann.

Die Schüler konnten sich im Abitur alternativ auch mit einer Textinterpretation, dem Verfassen eines Essays oder einer Texterörterung auseinandersetzen.

Zur Auswahl standen insgesamt fünf Aufgaben, von denen eine bearbeitet werden musste.

Nachfolgend die konkreten Aufgabenstellungen an den allgemein bildenden Gymnasien:

Aufgabe 1 Interpretation einer Textstelle aus E. T. A. Hoffmanns Erzählung „Der goldne Topf“ und vergleichende Betrachtung mit Hermann Hesses Roman „Der Steppenwolf“. Untersucht werden soll, ob und inwieweit die Hauptfiguren der beiden Texte, Anselmus und Harry Haller, von Sehnsucht bestimmt sind. Dabei soll eine These von Wilhelm Raabe (1831-1910) erörtert werden, nach der „des Menschen Herz [...] am glücklichsten sein [kann], wenn es sich so recht sehnt“. Aufgabe 2 Eine vergleichende Interpretation zu den Gedichten „Im Spätboot“ von Conrad Ferdinand Meyer (1825-1898) und „Rückkehr“ von Stefan George (1868-1933). Aufgabe 3 Interpretation der Erzählung „Im Verfolg städtebaulicher Erwägungen“ von Johannes Bobrowski (1917-1965). Aufgabe 4 Verfassen eines Essays auf der Grundlage eines vorgelegten Dossiers mit verschiedenen Texten zum Thema „Meine Handschrift – meine Visitenkarte?“. Aufgabe 5 Analyse und Erörterung des Textes „Lob der Blase“ von Jens Jessen, der am 26. September 2018 in „ZEIT ONLINE“ erschienen ist.

Die Aufgaben 1 und 3 standen ebenfalls an den beruflichen Gymnasien zur Auswahl, darüber hinaus folgende Aufgaben 2, 4 und 5:

Aufgabe 2 Eine vergleichende Interpretation zu den Gedichten „Im Sommer“ von Sarah Kirsch (1935-2013) und „Wie freu ich mich der Sommerwonne!“ von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874). Aufgabe 4 Erstellung eines Essays auf der Grundlage eines vorgelegten Dossiers mit verschiedenen Texten zu dem Thema „Heimat“. Aufgabe 5 Analyse und Erörterung des Textes „Er muss zupacken, sie loslassen!“ von Violetta Simon (veröffentlicht in: Süddeutsche Zeitung, 20.11.2018). Die Schülerinnen und Schüler setzen sich kritisch mit dem Text der Verfasserin auseinander und erörtern darüber hinaus, wie eine geschlechtergerechte Arbeitswelt aussehen könnte.

Am Montag und Dienstag geht es weiter mit den Prüfungsfächern Englisch beziehungsweise Mathematik. Nachprüfungen finden im Juni und Juli statt. Die mündlichen Abiturprüfungen fallen in den Zeitraum zwischen dem 20. und 29. Juli.