Ab heute gelten neue Corona-Regeln in Österreich: Das bedeuten sie für Familienbesuche und Tagesausflüge aus Deutschland

In Österreich gelten seit heute strenge Ausgangsbeschränkungen. Was bedeuten sie für den Tagesausflug aus Deutschland in die Alpenrepublik? Und darf man noch österreichische Verwandte und Freunde besuchen? Fragen und Antworten dazu.