Apfelkuchen, Apfelmus, Apfelsaft – aus Äpfeln kann man vieles machen. Allerdings ist Apfel nicht gleich Apfel, es gibt weltweit über 20.000 verschiedene Sorten. In Baden-Württemberg werden vor allem diese drei angebaut:

Bild: Isabelle Graef

Äpfel werden schon seit tausenden Jahren angebaut, verarbeitet oder direkt vom Baum gegessen. Die Sorte Elstar ist allerdings kein traditioneller baden-württembergischer Apfel, in den schon unserer Ur-Ur-Großeltern gebissen haben. Die Sorte wurde in den 1950er-Jahren in einer Versuchsstation in den Niederlanden gezüchtet. Jonagold gibt es seit 1943, die Sorte wurde in den USA gezüchtet. Gala ist von den dreien die älteste Sorte, es gibt sie seit 1934.

Ob Gala, Jonagold oder ganz andere Sorten – rund die Hälfte der baden-württembergischen Anbaufläche für Äpfel liegt im Bodenseekreis. Für die hier angebauten Äpfel hat der Apfel-Papst vom Bodensee eine gute Ernte und gute Qualität angekündigt, denn dieses Jahr seien die Äpfel von Frost und Hagel verschont geblieben.

Das englische Sprichwort „An apple a day keeps the doctor away“ besagt, dass Äpfel vor Krankheit und dem Arztbesuch schützen. Vielleicht ist das der Grund, warum Menschen in der Apfelregion am Bodensee besonders lange leben. Wie lange, zeigt dieser Fakten-Freitag.