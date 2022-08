Viele haben es vermutet, nun gibt es eine erste Gewissheit: Den Großbrand in Gammertingen am 23. Juli hat nach vorläufigen Erkenntnissen der Behörden das kurz zuvor anlässlich der Hochzeitsfeier von „Reifen-König“ Bruno Göggel abgebrannte Feuerwerk ausgelöst. Das teilten das Polizeipräsidium Ravensburg und die Staatsanwaltschaft Hechingen am Dienstag mit.

Vorbehaltlich eines noch ausstehenden Brandgutachtens haben umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen und weitere Ermittlungen – darunter die Befragung von Zeugen und die Einsichtnahme von Foto- und Videoaufnahmen – ergeben, dass das Feuer an mindestens drei voneinander unabhängigen Stellen auf dem Werksgelände ausgebrochen ist. Bisher waren zwei Brandstellen bekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gebe es in diesem Zusammenhang nicht, wie der SÜDKURIER bereits exklusiv berichtet hatte.

Fünf Leichtverletzte

Ob möglicherweise fahrlässiges Verhalten im Raum steht oder von einer Verkettung unglücklicher Umstände auszugehen ist, ist Gegenstand der weiteren Abklärungen, so Staatsanwaltschaft und Kripo.

Bei dem Brand wurden fünf Menschen leicht verletzt. Vier erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, eine Person stürzte und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu.