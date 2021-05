Sie wollen in den Pfingstferien gern Ausflüge machen – ob zu Fuß oder per Fahrrad? Seit Jahren stellt der SÜDKURIER regelmäßig neue Tourenvorschläge vor, inklusive Wander- oder Radkarten. Die Strecken gehen von Hochrhein über Schwarzwald bis zum Bodensee und auch mal ins Allgäu, die Schweiz oder Österreich und variieren in Länge und Schwierigkeitsgrad.

In unserem Freizeitbereich haben wir diese Artikel und weitere Vorschläge für Ausflugsziele gesammelt. Ob Wandern, E-Bike oder touristische Attraktionen: In unserem Archiv finden Sie viele verschiedene Tipps. Unter den aktuellen Corona-Bedingungen wird manches möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt möglich sein – erkundigen Sie sich daher am besten im Vorfeld, welche Regeln vor Ort gelten.

Wir stellen Ihnen hier in diesem Artikel einige der schönsten Touren vor. Viele weitere Vorschläge finden Sie unter www.suedkurier.de/touren – lassen Sie sich inspirieren!

Bunte Wandermischung in Blumberg, beste Aussichten in Gailingen, Hochplateau rund um den Heiligenberg: Unsere Erlebnistouren 2021

Bild: Thomas Bichler

Jedes Frühjahr bringt der SÜDKURIER für seine Leserinnen und Leser neue Wanderkarten heraus. Dieses Mal haben wir uns auf den Schwarzwald, das Bodenseegebiet, das Donautal und die Schwäbische Alb konzentriert. Hier finden Sie alle Wanderungen – vorbei an Ruinen und Wasserfällen, durch Weinberge, Wälder und Streuobstwiesen, in Schluchten und hoch zu Aussichtspunkten.

Radfahren in der Region: Mit dem E-Bike durch den Hegau, am Schluchsee oder in die Schweiz

Bild: Müller, Jürgen

Eine Tour durch den Hegau mit dem E-Bike ist eine Reise durch die geologische und historische Geschichte der Erde in mehreren Epochen. Unser Autor stellt die Strecke vor, hier finden Sie auch die Karte zur Tour.

Auch durch den Linzgau, am Schluchsee und im Schweizer Kanton Thurgau war unser Autor mit dem E-Bike unterwegs. Alle Touren der Radserie und weitere Radtour-Vorschläge finden Sie unter www.suedkurier.de/touren.

Durchs Allgäu, Donautal oder den Südschwarzwald: Die heimische Natur erleben

Bild: Thomas Bichler

Auch im vergangenen Jahr haben wir unseren Leserinnen und Lesern verschiedene Touren vorgestellt. Ob über- und unterirdisch durchs Donautal, von Aussicht zu Aussicht im Südschwarzwald oder auf den Spuren des Wassers: Hier finden Sie die Touren in der Übersicht.

Einfach mal treiben lassen: Mit dem Kanu von Stein am Rhein nach Schaffhausen

Eine Kanufahrt auf dem Hochrhein von Stein am Rhein ins 20 Kilometer entfernte Schaffhausen bietet eine andere Perspektive auf Landschaft und Region. Unser Redakteur Guy Simon hat das vor einigen Jahren erlebt. Hier können Sie die Tour und seine Tipps nachlesen.