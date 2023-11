In der schwäbisch-alemannischen Fasnacht ist der Dreikönigstag am 6. Januar der offizielle Beginn der fünften Jahreszeit – trotzdem ist auch in Südbaden schon jetzt ein bisschen närrischer Spaß erlaubt. Der 11.11. sei eine wundervolle Gelegenheit für interne Veranstaltungen, um sich auf die Fasnacht zu freuen, hatte der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle, im Vorfeld gesagt.

Viele Zünfte in der Region zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein starteten daher am Wochenende ihr buntes Treiben und gaben einen Vorgeschmack auf die Fasnachts-Saison 2024.

Blätz, Seegeist und Poppele sind los – zum Fasnachts-Auftakt im Kreis Konstanz

Die Vereinigung Freier Konstanzer Blätz und die historische Stadtwache Konstanz befreiten am frühen Samstagnachmittag den Blätz aus dem Pulverturm. Im Anschluss führte ein kleiner Umzug zum Obermarkt, wie unsere Bilder zeigen.

Der Konstanzer Blätz ist wieder frei! | Bild: Oliver Hanser

Gemeinsam mit den Guggenmusikern von X-Treme und Gassenschränzer Chrüzlinge eröffneten am Abend auch die Seegeister die Fasnacht. Nachdem der Seegeist Kunibert aus seinem See-Gefängnis befreit wurde, begann am Hafen eine kleine Party – hier gibt es die Bilder.

Seegeist Kunibert läutet die fünfte Jahreszeit ein. | Bild: Oliver Hanser

Die Narrenzunft Kuckuck Litzelstetten fing pünktlich um 11.11 Uhr ihren Fasnachtskuckuck ein. Beim anschließenden Fasnachtshock stimmte sich die Narrenzunft dann auf die anstehende Saison ein – hier finden Sie die Bilder.

Bekannte Gesichter auf der Bühne und im Saal, viel Musik und knackige Büttenreden: Auch die Narrengesellschaft Niederburg hatte einen beeindruckenden Fasnachtsauftakt. Und einen emotionalen Höhepunkt hatte der Abend auch – wie Sie hier im Video sehen können.

In der Singener Gems läutete pünktlich um 11.11 Uhr der Fanfarenzug die Martinisitzung der Poppele-Zunft ein. Die Bilder von der Veranstaltung mit ausgelassener Feierstimmung sehen Sie hier.

Martini-Sitzung der Poppele-Zunft in der Singener Gems | Bild: Elmar Veeser

Der Rattlinger Narrenverein Burg Rosenegg eröffnete die fünfte Jahreszeit traditionell mit einem amüsanten und deftigen Freilichtspiel in Rielasingen-Worblingen. Wir haben für Sie die schönsten Bilder des amüsanten Martini-Spiels.

Glonki-Gilde eröffnet die Villinger Fasnet mit Hemdglonker-Umzug

Es wird wieder närrisch – auch im Schwarzwald: Die Glonki-Gilde hat am Samstag die Fasnet in Villingen-Schwenningen eröffnet. Rund 300 Menschen kamen zum neuen Glonki-Brunnen, wo die Alt-Villingerin bis nach der Fasnet durch eine Glonki-Figur aus Pappmaché ersetzt wird. Hier gibt‘s alle Bilder!

Hemdglonker-Umzug in Villingen-Schwenningen | Bild: Dominik Zahorka

So närrisch startet der Hochrhein in die Fasnachts-Saison

Mit einem dreistündigen Programm in der Stadthalle Bonndorf stimmten sich die Pflumeschlucker auf die fünfte Jahreszeit ein. 47 Akteure, zwei Tanzgruppen, Narrenmusik und Guggenmusik sorgten für unterhaltsame Stunden, wie unsere Bilder zeigen.

Der Fasnachtsauftakt in Bonndorf am 11.11.2023 | Bild: Heidi Rombach

Einen närrischen Auftakt nach Maß gab es am 11.11. in Waldshut-Tiengen: Die Bürger- und Narrenzunft 1503 Tiengen und Gäste feierten einen tollen Fasnachtsstart in der Tiengener Linde. Gute Laune, witzige Reden und Geschenke machten Lust auf die kommende Fasnachtssaison. Die schönsten Bilder finden Sie hier.

Auch in Wehr wurde es am Samstag wieder bunt! Die Wehrer Narren boten bei der Proklamation am 11.11. gute Unterhaltung und verkündeten das Motto dieser ganz besonderen Fasnacht – sehen Sie selbst!

Bei der Proklamation der Fasnacht am Samstag in Öflingen herrschte beste Feierstimmung. Für Freunde der Fasnacht war einiges geboten – und wir haben die Bilder.

