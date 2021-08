Der erneute Streik der Lokführergewerkschaft wird Bahnkunden im Südwesten wieder auf eine harte Geduldsprobe stellen. Im Regionalverkehr werde es am Montag und Dienstag Verspätungen und Zugausfälle geben, warnte die Deutsche Bahn mit Blick auf Baden-Württemberg.

Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass bundesweit noch ein Viertel der Fernzüge fahren wird. Im Regionalverkehr und bei S-Bahnen möchte die Bahn im Schnitt 40 Prozent der Züge aufrechterhalten. Die Bahn riet Kunden, angesichts der Lage Fernreisen möglichst zu verschieben.

Der Streik beginnt im Personenverkehr bundesweit am Montag um 2.00 Uhr und endet am Mittwoch um 2.00 Uhr. Im Güterverkehr hat der Streik bereits am Samstag begonnen. Damit bleiben im Personenverkehr die Züge genauso lange stehen wie beim ersten Streik in der vergangenen Woche.

Auch Zugverkehr an Bodensee und Hochrhein betroffen

Von den Streiks ist auch die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) betroffen. Die Verantwortlichen rechnen am Montag und Dienstag mit umfangreichen Zugausfällen. Ein Bus-Notverkehr wird eingerichtet. Auch hier ist aufgrund der Verkehrssituation jedoch mit Verspätungen zu rechnen, teilt die BOB in einem Pressetext mit.

Bahnverkehr Nicht nur die geographische Lage ist der Grund: Warum der Bahn-Streik Südbaden nicht mit voller Wucht getroffen hat Das könnte Sie auch interessieren

Informationen zur Bodensee-Oberschwaben-Bahn gibt es unter www.bob-fn.de. Informationen zu den Verbindungen während des Streiks unter www.bahn.de.

Am Hochrhein sollen nach Bahnangaben sämtliche Verbindungen zwischen Basel und Waldshut ausfallen. Davon betroffen sind diesmal neben den IR- und IRE-Zügen auch alle Verbindungen mit der Regionalbahn. Bei der Fahrplanauskunft wird auf Ausweichmöglichkeiten über Schweizer Gebiet verwiesen. Wer beispielsweise von Waldshut-Tiengen nach Basel fahren will, muss hier allerdings bis zu vier Mal umsteigen.

Nicht vom Streik betroffen sind die Verbindungen in Deutschland, die von der Schweizer Bahn SBB betrieben werden, wie die Wiesentalstrecke (Zell im Wiesental-Basel) oder der „Seehas“ zwischen Engen und Konstanz. Zwischen Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen verkehren außerdem Busse der SBG. (dpa/sk)