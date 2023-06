Ein Indikator, dass der Sommer so richtig angefangen hat? Genau, wenn es die ersten regionalen Erdbeeren in den Supermärkten und Hofläden gibt und zum Kaffee endlich mal wieder ein Erdbeerkuchen auf dem Tisch steht.

Streng genommen sind die kleinen Leckereien aber keine Beeren. Das, was bei uns auf dem Kuchen landet, ist eine sogenannte „Scheinfrucht“. Die echten Früchte sind die oft für Kerne gehaltenen kleinen gelben Nüsschen, die auf der Erdbeere sitzen.

Vitaminbombe vom Feld

Frucht hin, Nuss her. Die Erdbeere ist ein für viele unverzichtbares Sommerobst. Und das nicht nur wegen der mundgerechten Größe oder des unverkennbar süßen Geschmacks. Sie ist auch zwischen Wassereis und Cocktail eine echte Vitaminbombe und enthält viel Vitamin C, Eisen und Folsäure. Also nicht nur lecker, sondern auch gesund.

Durch lange Transportwege können einige dieser Inhaltsstoffe aber verloren gehen. Warum die Erdbeeren also nicht selber ernten? Selbst gepflückt sind sie frisch und zudem werden die regionalen Obstbauern unterstützt.

Ein Ausflug auf das Erdbeerfeld mit der Familie oder Freunden macht zudem einfach Spaß. Und mal ehrlich: Besonders gut schmecken die süßen Erdbeeren hier doch auch. An der frischen Luft und von der Hand in den Mund.

Wo die Erdbeerfelder der Region zu finden sind, sehen Sie auf der Karte.

Erdbeeren pflücken in Konstanz und Umgebung

Frische Erdbeeren lassen sich doch am Besten am See genießen – wo Sie in Konstanz und Umgebung Erdbeeren pflücken können, finden Sie hier.

Fuchshof

Auf dem Fuchshof gibt es nicht nur Kirschen, Äpfel und Erdbeeren, sondern auch hausgemachte Backwaren.

Adresse: Konstanz, Am Langenberg 1

Öffnungszeiten: Bis 18.Juni 2023 von Montag bis Sonntag von 8.00 bis 19.00 Uhr.

Die Saison zum Erdbeeren pflücken wurde am Fuchshof für 2023 bereits beendet.

Bruderhof Beerenobst

Geführt von Familie Hertell vertreibt der Bruderhof Beerenobst aus Eigeltingen Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren und Erdbeeren.

Adresse: Singen Südstadt Richtung Bohlingen

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 7.30 bis 19.30 Uhr

Adresse: Singen Nordstadt am Römerziel

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 7.30 bis 19.30 Uhr

Adresse: Radolfzell, Nähe Buchenhof Richtung Möggingen an der K6167

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 7.30 bis 19.30 Uhr

Adresse: Stockach Richtung Tuttlingen

Tuttlinger Straße auf Höhe der Kirche St. Michael

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 7.30 bis 19.30

Auf den Feldern des Bruderhof Beerenobst wurde die Saison für 2023 bereits beendet.

Erdbeeren und mehr

Der Schweizer Hof bietet nicht nur Kirschen, sondern auch Erdbeeren zum Selberpflücken an.

Adresse: Hörhausen (Schweiz)

Helmetshauserstrasse 2

Öffnungszeiten: 8.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 17.00 Uhr

Erdbeeren pflücken im Schwarzwald

Zwar gehören, wie der Name schon sagt, keine Erdbeeren auf die weltbekannte Schwarzwälder Kirschtorte, allerdings gibt es auch hier Erdbeeren zum Selberpflücken.

Erdbeerplantage Schilling

Seit 1974 gibt es die Schilling Erdbeerplantagen. Dort können Sie die Erdbeeren am Hofladen kaufen oder selbst auf dem Feld sammeln.

Adresse: Rottweil-Hausen, Friedlandstraße

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Adresse: Villingen, Klinikstraße

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Adresse: Tuningen an der K5701

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Adresse: Hüfingen (Donaueschingen)

Am Zubringer Allmendshofen

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Adresse: Hintschingen an der K5922

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Hochrhein

Auch entlang des Rheins gibt es Möglichkeiten, Erdbeeren frisch vom Feld zu genießen.

Elliker Obst & Beeren

In zweiter Generation bewirtschaftet, bietet der Hof Äpfel, Birnen, Honig zum Verkauf, aber auch Kirschen und Erdbeeren zum Selberpflücken an.

Adresse: Obersteinmaur (Schweiz)

Roggenacherstrasse

Beeren und Gemüseanbau

Auf dem Hof der Familie Weidmann gibt es unter anderem Fenchel, Mangold, Himbeeren und Erdbeeren zum Selberpflücken.

Adresse: Embrach (Schweiz)

Bergstrasse 127

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.00 bis 11.45 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr

Selbstpflückerdbeeren Schwaninger

Hier gibt es Erdbeeren fertig in Schälchen und zum Pflücken in Eigenregie.

Adresse: Guntmadingen, Wolfackerweg

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7.30 bis 11.00 Uhr und Montags, Mittwochs und Freitags von 14.00 bis 16.30 Uhr.

Bodenseekreis und Landkreis Sigmaringen

Obstbauer Haller

In den Hofläden mit Standorten in Gossetsweiler, Siglishofen und Peterzell werden Obst, Gemüse, Nüsse und Obstbrände verkauft.

Adresse: Salem, Stefansfelder Straße

Erdbeerplantage Schilling

Adresse: Pfullendorf, Otterswangerstraße

Öffnungszeiten: täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr geöffnet

Dieser Artikel wurde zuletzt am 27.06.2023 um 15:30 Uhr aktualisiert. Die Informationen zu den jeweiligen Erdbeerfeldern können sich ändern. Die aktuellsten Daten bieten die Anbieter auf ihren Webseiten.