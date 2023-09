Konstanz vor 1 Stunde Entwarnung für die Bodenseeregion: IC-Halt der Gäubahn in Singen soll auch in Zukunft bleiben Es war ein langes Hin und Her um den Gäubahn-Halt am Singener Hauptbahnhof. Ein neues Gutachten ermutigt die Bundesregierung: Der Stopp im Hegau soll bleiben.

Fahrgäste steigen am Singener Bahnhof in einen Intercity in Richtung Stuttgart (Archivbild). Die Gäubahn-Haltestellen für ICs in Singen und Böblingen sollen bleiben | Bild: Freißmann, Stephan