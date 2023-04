Raus aus dem Haus und rein in die Natur – das macht bei schönem Wetter auf zwei Rädern besonders viel Spaß. Wir stellen Ihnen sieben abwechslungsreiche Touren durch die Region vor, die Sie mit dem Fahrrad oder E-Bike erkunden können.

Hier gibt es außerdem jede Menge Routen und Tipps rund ums Wandern in der Region!

1. Kommen Sie mit auf eine anspruchsvolle Radtour durch die Berglandschaft des Nordschwarzwalds

Der Streifzug durch den tiefen Schwarzwald rund um die Martinskapelle bei Furtwangen ist eine Tour für sportliche Naturliebhaber. Wir stellen Ihnen die Route mit passender Karte zum Herunterladen vor.

2. Entspannt unterwegs am Hochrhein: Diese länderübergreifende Radtour vereint Historie und Moderne

Rheinfelden hat für die Radfahrer nicht nur einen herrlichen Blick auf die historische Altstadt zu bieten, sondern auch eines der modernsten Flusswasserkraftwerke Europas. | Bild: Stadt Rheinfelden

Das historische Rheinfelden ist die Altstadt auf Schweizer Seite, völkerverbindend ist aber auch das moderne Wasserkraftwerk. Mehr Infos zur Radtour und die passende Routen-Karte finden Sie hier.

3. Entdecken Sie den Flair der Zeppelinstadt und die faszinierende Fauna und Flora des Eriskircher Riedes

Beeindruckend für die kleinen und großen Radfahrer sind in der Gegend um Tettnang die bis zu acht Meter hoch rankenden Hopfengärten, und vielleicht kann man sogar die Ernte miterleben. | Bild: Stadt Tettnang

In Friedrichshafen verlassen wir das SÜDKURIER-Land und machen entlang der Argen einen Abstecher in das oberschwäbische Hinterland. Mit unserer ausführlichen Karte zum Herunterladen sind Sie auch auf dieser Tour auf jedem Meter bestens informiert.

4. Wo Donau und Neckar entspringen: Kommen Sie mit auf eine Radtour über die Baarhochebene

Der Ursprung des Neckars liegt im Schwenninger Moos. | Bild: Lange

Der Ursprung von Donau und Neckar bestimmt die Rundreise durch das Quellen-Land. Entdecken sie auf der Hochebene der Baar die Natur und Geschichte der Region. Weitere spannende Details der Reise erfahren Sie in unserer Karte zur Tour.

5. Radtour rund um die Höri: Genießen Sie die einzigartige Landschaft auf der malerischen Halbinsel

An der einladenden Uferpromenade in Stein am Rhein, wo der Bodensee wieder zum Rhein wird, kann man die Höri-Rundtour mit einem herrlichen Blick auf die andere Seite der idyllischen Kleinstadt im Kanton Schaffhausen ausklingen lassen. | Bild: Jürgen Müller

Einmal um die Höri mit Einblicken in Kloster und Museen heißt es bei dieser abwechslungsreichen Tour. Die ausführliche Routen-Karte mit vielen Details und Infos können Sie hier herunterladen.

6. Eine Radtour durch die Geschichte: Gehen Sie auf eine Entdeckungsfahrt durch den Linzgau

In den Pfahlbauten in Unteruhldingen wird mithilfe von Ausgrabungen und experimenteller Archäologie versunkenes Weltkulturerbe sichtbar gemacht. | Bild: Schellinger

Von Unteruhldingen aus machen wir uns bei dieser Rad-Tour auf eine Reise durch Steinzeit, Barock und Mittelalter. Und die passende Strecken-Karte finden Sie hier direkt zum Download.

7. Zwei-Seen-Tour: Eine anspruchsvolle Radtour durch die einmalige Natur des Schwarzwalds

Um den idyllisch am Fuße des Feldbergs gelegenen Feldsee ranken sich, ebenso wie um den Titisee, viele Geschichten und Sagen. | Bild: Jürgen Müller

Sportliche Tour, die gemütlich beginnt und am Titisee entlang in das idyllische Seebachtal führt. Auf gut ausgebauten Wegen fahren Sie an schönen Aussichtspunkten vorbei zum Feldsee und von oben herab in das malerische Hinterzarten. Hier gibt‘s die Routen-Karte zum Herunterladen und Ausdrucken.