Die Kommunikationsstrategie des Landes ist fragwürdig. Nach der Pressekonferenz mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vom Wochenende blieben viele Fragen offen. Mehrmals änderte das Staatsministerium sein Narrativ, was an Weihnachten erlaubt sein wird. Wir haben hier noch einmal einige Fragestellungen gesammelt und schaffen Klarheit, was erlaubst ist und was nicht.

Gibt es denn schon eine neue Verordnung, die eindeutig klärt, was erlaubt ist und was nicht?

Nein. Noch gibt es die Verordnung nicht. Der Entwurf befinde sich in der Abstimmung mit den zuständigen Ministerien, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums auf Nachfrage des SÜDKURIER. Die Verordnung könnte am morgigen Dienstag abgeschlossen werden und damit voraussichtlich am Mittwoch in Kraft treten.

Aus dem Staatsministerium heißt es: „Wir schreiben noch am Verordnungstext und an der fertigen Formulierung, gestern kursierte eine falsche Interpretation.“ Dies werde mit der späteren finalen Coronaverordnung final geklärt. Die Angaben des Ministerpräsidenten in der Pressekonferenz vom Sonntag seien aber korrekt gewesen.

Darf ich an Weihnachten nach 20 Uhr noch unterwegs sein?

Ja. Die Ausgangssperre wird für die Weihnachtstage aufgehoben. Sie dürfen nach dem Familienessen also wieder nach Hause fahren. Für Silvester gilt das aber nicht. Da soll die Ausgangssperre bestehen bleiben.

Mit wie vielen Menschen darf man Heiligabend verbringen?

Die ursprüngliche Ausnahmeregelung für Weihnachten wurde geändert. So zumindest hat es der Ministerpräsident angekündigt – die Verordnung muss noch geschrieben werden. Klar ist, dass die Ausnahme nur vom 24. bis 26. Dezember gilt, also an den Weihnachtstagen selbst.

Gefeiert werden darf mit den Mitbewohnern und Familienmitgliedern, die im selben Haushalt wohnen und maximal vier Gästen. Eine Beschränkung auf zwei Haushalte gibt es hier nicht. Das heißt: Ihre vier Kinder, die noch bei Ihnen wohnen, zählen nicht. Sie können noch vier Gäste von außerhalb einladen.

Ich will mit meinen Freunden feiern, nicht mit der Familie. Was gilt da nun?

Sie dürfen mit Freunden feiern. Allerdings gilt hier die aktuelle Alltagsregel: Maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten dürfen dann zusammenkommen. Sie und ihr Partner können also ein befreundetes Paar einladen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht, die zwei Kinder der Bekannten (elf und 13 Jahre alt) dürfen also auch mitkommen.

Baden-Württemberg Was ist an Weihnachten erlaubt und was nicht? Diese Regeln gelten in Baden-Württemberg Das könnte Sie auch interessieren

Meine erwachsenen Kinder wollen zu Weihnachten nach Hause. Sie bringen ihre Partner mit, einer lebt mit ihnen zusammen, der andere nicht. Dürfen sie kommen?

Ja. Die Neuregelung beinhaltet wie zuvor auch die Ausnahme für Ehepartner, aber auch unverheiratete Lebenspartner und Partner. Kurzum: Ob Ihr Sohn mit seiner Freundin zusammenlebt oder nicht, spielt keine Rolle. Er darf sie mitbringen. Die Beschränkung auf zwei Haushalte gilt nicht für die Familie und deren Partner.

Was darf ich denn an Silvester?

Nein. Für Silvester gibt es ausdrücklich keine Ausnahmeregelungen, wie die Landesregierung deutlich gemacht hat. Sie dürfen zwar feiern, aber nur mit den Mitgliedern Ihres Haushalts. Besuche von oder bei Freunden sind nicht erlaubt. Die große Party muss in diesem Jahr ausfallen. Die Ausgangssperre ab 20 Uhr gilt ebenfalls. Da es kein Feuerwerk zu kaufen gibt, gibt es auch wenig Anreiz dazu.