Es ist eine Überraschung. Große Lockerungen waren in der Schweiz eigentlich nicht absehbar. Denn vier der fünf Richtwerte, die für den Bundesrat als Voraussetzung für Öffnungen gelten, sind weit überschritten. Dennoch hat der Bundesrat weitere Öffnungen beschlossen.

Dabei ist die Inzidenz, die in der Schweiz über 14 Tage berechnet wird, mit 302,8 weit von den 229,8 entfernt, die für Lockerungen nötig gewesen wären. Derzeit stecken 100 Infizierte 114 weitere Menschen an, die Zahl der Neuinfektionen steigt also. Schweizweit starben innerhalb von 24 Stunden 14 Menschen mit Covid-19, 89 mussten ins Krankenhaus. Innerhalb eines Tages wurden 2601 neue Fälle gemeldet. Zum Vergleich: In Deutschland käme dies etwa 26.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gleich.

Doch der Bundesrat fürchtet um die Akzeptanz der Maßnahmen, der Druck der Branchen auf die Regierung, Bereiche des täglichen Lebens wieder zu öffnen, wächst. „Vier der fünf Kriterien für Öffnungen sind nicht erfüllt“, mahnt Alain Berset. Er spricht deshalb von „sehr kleinen Schritten“, die man gehen müsse bei den Öffnungen. „Natürlich steigen die Zahlen, aber wir haben nicht die Kontrolle verloren“, fasst der Gesundheitsminister die Situation zusammen.

Wie die Schweiz die Lage bewertet Anders als in Deutschland ist für die Bewertung nicht nur die Inzidenz wichtig, also wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb eines Zeitraums aufkommen, sondern auch der Reproduktionswert (R-Wert), also wie viele Menschen potenziell von einem positiv Getesteten angesteckt werden. Außerdem blickt der Bundesrat auf die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen, aber auch auf die Zahl der Krankenhausaufnahmen von Covid-19-Patienten. Schließlich sind auch die Todesfälle relevant für die Bewertung der Lage. Auf Grundlage dieser Werte entscheidet der Bundesrat, ob weitere Öffnungen im Lockdown möglich sind oder nicht.

Die Schweiz misst die Inzidenz über 14 Tage. Dieser Wert sollte nicht über 229,8 liegen. Der R-Wert sollte unter 1 liegen – in diesem Fall stecken 100 Patienten 100 weitere an. Liegt er darüber, steigt die Zahl der Neuinfektionen exponentiell an. Die Zahl der Intensivpatienten mit Covid soll den Grenzwerten nach unter 250 liegen, bei den Krankenhausaufnahmen von Covid-19-Patienten ist der Richtwert unter 55,3. Bei den Todesfällen ist der Wert bei 7,3. Die Impfsituation in der Schweiz Die Impfungen in der Schweiz schreiten voran. „Die Impfdosen kommen nun nach und nach an“, sagt Berset. Die Hersteller hätten zugesichert, dass ein Großteil der zugesagten Lieferungen in den kommenden Wochen die Schweiz erreichen werde. Derzeit sind nach den Zahlen des Bundesamts für Gesundheit acht Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 5,1 weitere Prozent haben eine erste Impfung erhalten. Nach den aktuellen Zahlen des Ministeriums sind fast 50 Prozent der über 80-Jährigen und rund 30 Prozent der 70- bis 79-Jährigen Personen vollständig geimpft.

„Wir finden, dass wir ein gewisses Risiko eingehen können“, erklärt Berset dann doch überraschend. „Ab Montag werden wir wieder auf Terrassen sitzen können“, sagte Berset. Dennoch mahnte er: „Die Situation bleibt fragil.“ Dass die Lockerungen mit weiter steigenden Zahlen wieder zurückgenommen werden müssen, schloss der Minister aber nicht aus.

Ein Überblick, was in der Schweiz nun möglich ist:

Kann man in der Schweiz wieder in Restaurants oder ins Café gehen?

Jein. Die Terrassen der Restaurants sollen ab 19. April wieder öffnen dürfen. Hier gelten aber maximal vier Gäste pro Tisch, zudem müssen die Kontaktdaten hinterlassen werden. Zwischen den Tischen muss mindestens 1,5 Meter Abstand gehalten werden, zudem sollen Abtrennungen zwischen den Tischen angebracht werden.

Die Innenbereiche von Restaurants, Bars und Cafés bleiben aber tabu. Weil beim Essen und Trinken keine Masken getragen werden können und das Risiko von Ansteckungen mit dem Virus in geschlossenen Räumen größer ist, hält der Bundesrat an dem Verbot weiterhin fest.

Außenbereiche von Bars und Restaurants sollen ab 19. April wieder öffnen dürfen – die Innenbereiche wie hier im Zürcher Flughafen bleiben aber weiterhin geschlossen. | Bild: Ennio Leanza

Was ist mit Clubs?

Nachtclubs müssen geschlossen bleiben. Das Infektionsrisiko bei großen Gruppen in geschlossenen Räumen ohne Abstand gilt als zu groß.

Sind Museen und Bibliotheken geöffnet?

Ja. Museen, Bibliotheken und Archive sind geöffnet. Hier gilt natürlich die Maskenpflicht und auch eine maximale Anzahl von Besuchern.

Museen, Galerien, Bibliotheken und Archive sind schon seit Ende März wieder offen. | Bild: Georgios Kefalas

Was ist mit Kino und Theater?

Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen waren bislang noch verboten. Nun sollen sie wieder öffnen dürfen. Bis zu 50 Personen dürfen hier zusammen kommen.

Was ist mit anderen Veranstaltungen?

Die sind auch wieder erlaubt. Allerdings unter sehr strengen Vorgaben. So ist die Anzahl drinnen auf 50 Zuschauer begrenzt, draußen auf 100 Teilnehmer. Zudem gilt, dass maximal ein Drittel der Kapazität des Veranstaltungsorts genutzt werden dürfen. Zudem gilt eine Sitzpflicht, ein Abstand von 1,5 Metern sowie ein Verbot, während der Veranstaltung zu essen oder zu trinken. Auch Pausen soll es keine geben.

Kann man wieder in den Zoo?

Ja. Zoos und botanische Gärten hatten bereits unter Einschränkungen offen, ab 19. April sind sie uneingeschränkt geöffnet.

Mit wie vielen Menschen darf ich mich treffen?

Es dürfen seit 22. März bis zu zehn Menschen privat zusammenkommen. Eine Beschränkung auf Haushalte gibt es nicht.

Wie viele Menschen dürfen draußen zusammenkommen?

Hier dürfen bis zu 15 Menschen zusammenkommen. Eine Beschränkung auf eine bestimmte Anzahl von Haushalten gibt es aber auch hier nicht. Dazu gehören beispielsweise auch Führungen in Museen, Treffen von Vereinen. Auch dabei gilt: Masken tragen und Abstand halten.

Trainieren im Fitnessstudio: In der Schweiz ab Montag wieder möglich. Allerdings mit Maske und Abstand. | Bild: Laurent Gillieron

Was ist mit Fitnessstudios und Sportanlagen?

Sportanlagen in geschlossenen Räumen waren bislang geschlossen. Ab 19. April sollen sie wieder öffnen dürfen – unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln.

Auch andere Sportanlagen dürfen wieder vollständig öffnen, allerdings gilt in Innenräumen die Maskenpflicht und Abstand. Sport mit Körperkontakt ist weiterhin nur auf Außenanlagen erlaubt. Jugendliche sind hiervon ausgenommen.

Auch Wettkämpfe im Amateursport sollen nur ohne Publikum und mit maximal 15 Teilnehmern möglich. Wie das praktisch umsetzbar sein soll, ist noch unklar.

Sind Schwimmbäder wieder geöffnet?

Jein. Außenanlagen und Außenbecken von Schwimmbädern dürfen öffnen, die Innenbereiche von Schwimmbädern und Thermen oder Saunen müssen aber weiter geschlossen bleiben.

Kann ich in der Schweiz shoppen gehen?

Die Läden sind ohne Einschränkungen geöffnet. Allerdings gilt eine maximale Anzahl von Kunden je nach Größe des Geschäfts.

Für Kunden aus Baden-Württemberg gilt allerdings nach wie vor die Quarantänepflicht nach ihrer Rückkehr, sollten sie ausschließlich zum Einkaufen in die Schweiz gefahren sein. Ausnahmen von dieser Regel soll es in Baden-Württemberg ab 19. April für vollständig geimpfte Menschen geben.

Was ist mit Hotels?

Die meisten Hotels in der Schweiz sind unter strikter Einhaltung der Schutzkonzepte geöffnet. Darüber entscheiden aber die Kantone, nicht der Bund. Grundsätzlich gilt aber: Mit entsprechenden Hygienemaßnahmen dürfen sie Gäste empfangen. Auch die Freizeiteinrichtungen der Hotels wie Pools dürfen genutzt werden – allerdings nur von den Hotelgästen selbst.

Was ist mit Nagelstudios, Kosmetikerinnen und Frisören?

Auch hier gibt es in der Schweiz lediglich Vorgaben zur Anzahl der Kunden und Maskenpflicht, die Dienstleister dürfen aber arbeiten.

Wie läuft der Unterricht an Unis und Schulen?

Die Schulen haben komplett geöffnet, hier gab und gibt es keine Einschränkungen. An den Universitäten fand bislang allerdings Fernunterricht statt. Ab 19. April dürfen aber wieder Vorlesungen mit bis zu 50 Teilnehmern stattfinden, mit Maske und Abstand. Zudem dürfen die Hörsäle nur zu einem Drittel ihrer Plätze besetzt sein.

Ist das Homeoffice Pflicht in der Schweiz?

Tatsächlich ja. Arbeitgeber sind verpflichtet, ihre Arbeitnehmer so weit als möglich von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Betriebe mit Produktionen müssen für Abstand und Masken sorgen.