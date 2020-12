Die Deutschen wollen an ihrem traditionellen Weihnachtsfest festhalten – koste es, was es wolle. Zähneknirschend hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel auf Ausnahmeregelungen für Weihnachten eingelassen. Dass sie selbst strengere Regeln für notwendig gehalten hätte, ließ sie in ihrer Rede im Bundestag durchklingen. Jeder Bürger müsse für sich selbst die Frage beantworten, ob es in diesem Jahr die große Familienzusammenkunft brauche, sagte sie sinngemäß.

Bundesweit sollten über die Weihnachtszeit und darüber hinaus bis zu zehn Erwachsene zusammenkommen können, zudem unbegrenzt viele Kinder unter 14 Jahren. Baden-Württemberg hat die Regeln übernommen – allerdings eingeschränkt. Aber was ist denn nun erlaubt und was nicht?

Was gilt aktuell in Baden-Württemberg, was die Kontakte mit anderen Menschen betrifft?

Seit dem 1. Dezember gelten noch enger gefasste Kontaktbeschränkungen. Privat dürfen sich nun nur noch höchstens fünf Menschen aus maximal zwei Haushalten treffen, wobei Kinder unter 14 Jahren nicht zählen.

Welche Ausnahmen gibt es?

Die Ausnahme für geradlinige Verwandte (Großeltern-Eltern-Kinder) jeweils einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnern, Partnern einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gilt weiter. Diese dürfen auch aus mehr als zwei Haushalten kommen. Aber auch hier gilt die Obergrenze von maximal fünf Menschen.

Was gilt denn nun an Weihnachten?

Für die Zeit vom 23. bis zum 27. Dezember will die Landesregierung Baden-Württembergs Treffen von bis zu zehn Menschen erlauben, unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie stammen. Auch hier sollen Kinder unter 14 Jahren nicht mitzählen.

Ist es sicher, dass die Ausnahmeregelung auch wirklich gilt an Weihnachten?

Nein. Die Ausnahmeregelung ist derzeit mit einer kleinen, aber nicht unwichtigen Ergänzung versehen: „Wenn es die Infektionslage zulässt“. Die Landesregierung behält sich also vor, bei steigenden Zahlen neue Maßnahmen festzulegen.

Ob die geplante Lockerung zu Weihnachten umgesetzt werden kann, „hängt entscheidend von der weiteren Entwicklung des pandemischen Geschehens ab und wird Mitte Dezember 2020 geprüft und entschieden“, heißt es seitens der Landesregierung.

Wie lange darf die Oma aus der Schweiz oder Österreich zur Besuch sein, ohne in Quarantäne zu müssen?

Für Einreisende aus einem Risikogebiet, als das die Schweiz und Österreich derzeit gelten, gilt, dass ein Besuch von Verwandten ersten oder zweiten Grades ohne Quarantäne für bis zu 72 Stunden möglich ist.

Oma darf also zu Besuch zu ihren Kindern kommen. Die Enkel dürfen über Weihnachten ja auch dabei sein. Die Großmutter muss aber nach drei Tagen wieder zurück in die Schweiz. Andernfalls hätte sie sich vor dem Besuch in Quarantäne begeben müssen.

Wie lange darf man die Oma im Risikogebiet besuchen, ohne danach in Quarantäne zu müssen?

Wenn sie in der Schweiz oder Österreich lebt, darf man ohne Probleme einreisen, denn Deutschland gilt dort nicht als Risikogebiet. Allerdings gilt die Schweiz in Deutschland als Risikogebiet. Und: „Der Besuch von Verwandten begründet keine Ausnahme von der Quarantänepflicht“, heißt es seitens des Sozialministeriums.

Nicht in Quarantäne müssen nach ihrer Rückkehr allerdings Baden-Württemberger, die für höchstens 72 Stunden in einem Risikogebiet Verwandte ersten Grades besuchen, also Eltern und Kinder. Der dort lebende Ehepartner oder Lebensgefährte zählt zu dieser Ausnahmeregelung ebenso wie Kinder, für die man ein Umgangsrecht hat.

Für die Oma gilt allerdings: Sie ist zu ihren Enkeln eine Verwandte zweiten Grades. Auch Geschwister sind Verwandte zweiten Grades. Sie dürfen deswegen im Rahmen der üblichen Risikogebiets-Ausnahmen nur für 24 Stunden quarantänefrei besucht werden.

Für Besuche von Verwandten zweiten Grades oder für längere Besuche gilt die Ausnahme von der Quarantänepflicht bei der Rückkehr nur, wenn der Betroffene einen negativen Test vorlegen kann.

Verwandtschaftsgrade Wer ist mit wem in welchem Grad verwandt? Ein Überblick: Verwandte ersten Grades sind Kinder und Eltern, zweiten Grades verwandt sind Enkel zu Großeltern sowie Geschwister untereinander, dritten Grades sind Onkel/Tante zu Nichte/Neffe sowie Ur-Großeltern zu Ur-Enkeln, vierten Grades Cousins und Cousinen untereinander sowie Großtanten/Großonkel zu Großnichte/Großneffe.

Wie lange muss man in Quarantäne, wenn man doch länger bleibt?

Seit dem 1. Dezember gilt die einheitliche Regel in Deutschland, wonach die Quarantäne auf zehn Tage beschränkt ist. Es ist dann also irrelevant, ob man positiv getestet wurde, Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatte oder aus einem Risikogebiet zurückkehrt – die Quarantäne ist immer gleich lange. Die Einreise-Quarantäne kann man jedoch mit einem negativen Test, der frühestens am fünften Tag nach der Rückkehr vorgenommen wurde, verkürzen.

Zu Weihnachten dürfen zehn Menschen zusammenkommen – gibt es Ausnahmen, wie diese Zahl noch größer werden kann?

Ja. Zwar gilt die Obergrenze von zehn Erwachsenen – darunter fällt in diesem Fall jeder, der 15 Jahre oder älter ist – bereits unabhängig vom Verwandtschaftsgrad und der Anzahl an Haushalten. Mehr als zehn Erwachsene sind in keiner Konstellation denkbar.

Kinder bis zu ihrem 15. Geburtstag zählen dabei allerdings nicht mit, könnten also in theoretisch unbegrenzter Anzahl zu den zehn Erwachsenen hinzu kommen.

Darf ich mich über die Tage nur mit den neun gleichen Menschen treffen oder kann ich theoretisch in unbegrenzt vielen Konstellationen zusammenkommen?

Da gibt es keine Beschränkungen. Man darf also an Heiligabend mit den Eltern feiern, am 1. Weihnachtsfeiertag mit den Schwiegereltern und am 2. Weihnachtsfeiertag mit Oma und Opa, die Enkel im Schlepptau. So lange es eben nicht mehr als zehn Erwachsene werden, ist alles erlaubt.

Damit sollten auch besondere Familienkonstellationen wie Patchworkfamilien, getrennt lebende Paare, die mit ihren Kindern zusammen feiern wollen und ähnliche Familiensituationen aufgefangen werden können.

Welche Regeln gelten in anderen Bundesländern?

So richtig hat das mit den einheitlichen Regeln nicht geklappt. Schleswig-Holstein trägt die strengeren Kontaktbeschränkungen vor Weihnachten beispielsweise nicht mit, dort dürfen sich auch vor Weihnachten schon zehn Personen treffen. In Sachsen-Anhalt gilt zwar die Fünf-Personen-Grenze in der Vorweihnachtszeit, allerdings ohne Beschränkung auf zwei Haushalte.

Dagegen hat Sachsen eine strikte Ausgangssperre in Landkreisen mit besonders hohen Infektionszahlen: Nur aus triftigen Gründen dürfen die Menschen in den betroffenen Landkreisen noch ihr Haus verlassen.

Auch für die Weihnachtsfeiertage herrscht keine bundesweite Einigkeit. Die verkürzte Lockerung lediglich über die Weihnachtsfeiertage wie in Baden-Württemberg gilt auch in Brandenburg. Dagegen will Berlin nur fünf Personen auch über Weihnachten zusammenkommen lassen, dafür aber aus ebenso vielen Haushalten.

Darf man zu Weihnachten nun in BW in Hotels übernachten oder nicht? Geht das auch einfach so, zum Urlaub machen?

Die Regel ist klar: Die Übernachtung im Hotel ist nur möglich, wenn sie einem Familienbesuch dient. In Baden-Württemberg ist die Ausnahme vom sogenannten Beherbergungsverbot auch nur vom 23. bis 27. Dezember gültig. Wer Urlaub machen will, kann die Ausnahme nicht für sich beanspruchen. Für diesen Fall gilt weiter: Urlaub zu Hause oder in der Zweitwohnung, beziehungsweise bei Freunden, ist erlaubt.

Kann man über die Feiertage essen gehen?

Wahrscheinlich nein. Derzeit und bis mindestens 20. Dezember gilt: Die Restaurants müssen weiter geschlossen bleiben. Selbst bei Hotels, die zu Weihnachten für Familienbesuche ja Gäste aufnehmen dürfen, müssen ihre Gastronomie auf die Bewirtung der Übernachtungsgäste beschränken. Die Familie könnte sich auch dort also nicht zum gemeinsamen Essen treffen. Möglich sind aber weiterhin Vorbestellungen und Abholungen beziehungsweise Lieferdienste. Das Küchenchaos ist also nicht unbedingt vorprogrammiert. Definitiv entscheiden wollen Bund und Länder aber am 15. Dezember.