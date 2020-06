Corona-App vor 27 Minuten

Die deutsche Corona-App ist da und die schweizerische soll bald folgen: Doch sind die beiden Warn-Apps miteinander kompatibel?

Die deutsche Regierung hat ihre Corona-Tracing-App am Dienstag lanciert. Am Freitag stimmt das Schweizer Parlament über die gesetzliche Grundlage für die eidgenössische App ab, am Tag darauf soll auch sie breit lanciert werden. Doch was bedeutet das nun für Menschen, die häufig zwischen den beiden Ländern unterwegs sind: Sollten sie beide Apps installieren oder reicht eine aus?