Als hätte man Pulverzucker gestreut: Zart bestäubte Wiesen und gepuderte Dächer – so sah es zumindest in Teilen der Region zwischen Bodensee und Schwarzwald aus.

Im Hegau reichte es noch nicht für die Langlaufloipe, doch wer auf der A81 an Engen vorbeifuhr, entdeckte eine wunderschön gepuderte Schneelandschaft. Auch im einige Meter höher liegenden Tengen fiel Schnee. Im Raum Stockach knackten Mühlingen und Hohenfels die Schneefallgrenze. Mehr Bilder gibt es hier!

Der erste Schnee in Tengen | Bild: Uli Zeller

Auch im Schwarzwald zeigte sich der Winter am Wochenende – wenn auch nur zögerlich. Schon am Freitagabend fielen erste Flocken vom Himmel. In der Nacht auf Sonntag legte der Winter noch einmal nach. Zur Frühstückszeit war die Landschaft weiß. Die Bilder sehen Sie hier!

Eine unberührte Schneedecke auf der Brücke über die Brigach. | Bild: Fröhlich, Jens

In Heiligenberg im Bodenseekreis lag schon eine zehn Zentimeter dicke Schicht auf den Wanderwegen rund um das Schloss. Die Bilder gibt es hier!

Wir sammeln Ihre Schnee-Bilder

Haben Sie auch den ersten Schnee genossen und mit einem Foto festgehalten? Dann schicken Sie uns gerne Ihre Schneebilder über unser Online-Portal redaktion.suedkurier.de zu. Wir sammeln und veröffentlichen weitere Bilder. (sk)