Auf der A81 zwischen Singen und Stuttgart sowie auf der A98 am Hochrhein brauchen Autofahrer im kommenden Jahr immer wieder Geduld. Denn die für Ausbau und Instandhaltung zuständige Autobahn GmbH Südwest hat für 2023 bereits einige große Baustellen in diesem Abschnitt geplant. Die konkreten Termine werden laut einer Sprecherin noch verkündet, doch Zeiträume und mögliche Folgen für Autofahrer sind bereits bekannt.

Das ist auf der A81 geplant

Im Februar 2023 werden auf der Talbrücke Neckarburg die Übergangskonstruktionen erneuert. Gemeint sind damit die Verbindungsstücke am Anfang und Ende einer Brücke, die beweglich sind und so Bewegungen und Verformungen der Brücke ausgleichen können. „Da der Standstreifen für die Verkehrsführung mit genutzt werden kann, sind nur geringe Beeinträchtigungen zu erwarten“, so Petra Hentschel, Sprecherin der Autobahn GmbH Südwest.

Im Mai kommenden Jahres wird im Abschnitt Deißlingen bis Dauchingen die Fahrbahndecke erneuert. Größere Verkehrseinschränkungen seien dadurch nicht zu erwarten, so Hentschel. Der Verkehr werde in beide Richtungen zweistreifig, aber mit reduzierten Fahrbahnbreiten geführt. Lediglich die Anschlussstelle Villingen-Schwenningen müsse einmal auf der westlichen und einmal auf der östlichen Seite für jeweils etwa zwei Wochen voll gesperrt werden. Umleitungen werden ausgeschildert.

Autos und LKW stehen auf der A8 im Stau. | Bild: Sebastian Gollnow/dpa

Zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb finden bereits Bauarbeiten statt. Die Fahrbahn soll hier bis 2026 auf sechs Fahrstreifen erweitert werden. In diesem Abschnitt soll die Strecke aber durchgehend vierspurig befahrbar bleiben, allerdings würden die Spuren verengt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert.

Zudem ist hier der Rückbau von Brücken geplant. Dafür seien punktuelle und kurzzeitige Sperrungen einzelner Fahrstreifen sowie Vollsperrungen nachts und an Wochenenden notwendig. Die erste Vollsperrung ist für das Wochenende vom 13. bis 15. Januar 2023 vorgesehen.

So sieht es auf der A861 aus

Im Tunnel Nollinger Berg auf der A861 zwischen dem Autobahndreieck Hochrhein und dem Grenzübergang Rheinfelden wird im zweiten Halbjahr die Betriebstechnik erneuert. Der Tunnel ist daher voraussichtlich für etwa zwei Wochen nachts voll gesperrt, tagsüber bleibt er offen. Der Verkehr soll daher nur wenig beeinträchtigt werden. Den genauen Zeitraum will die Autobahn GmbH Südwest noch bekanntgeben.

Auch auf der A98 wird gebaut

Zwischen April und September 2023 wird die Dultenaugraben-Brücke instandgesetzt. Währenddessen wird der gesamte Verkehr auf die jeweils nicht gesperrte Seite der Brücke verlagert und einspurig pro Fahrtrichtung geführt. Mit größeren Behinderungen sei daher aufgrund der geringen Verkehrszahlen nicht zu rechnen, heißt es.

Zwischen Lörrach und dem Autobahndreieck Hochrhein wird zwischen April und September eine Felsböschung gesichert. Dazu wird der Verkehr auf die gegenüber der Arbeiten liegende Fahrbahnseite verlagert und einspurig in jede Richtung geführt. Auch hier sind laut Autobahn GmbH Südwest nur geringe Folgen zu erwarten.