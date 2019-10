Baden-Württemberg vor 1 Stunde

Allein gelassen am bröselnden Bahnsteig: Auf kaum einem Bahnhof arbeitet Servicepersonal – und jeder zweite Halt ist ein Sanierungsfall

Von den knapp 800 Bahnhöfen in Baden-Württemberg ist jeder zweite sanierungsbedürftig. An neun von zehn Halten in Deutschland gibt es zudem kein Servicepersonal mehr.