Antonia C. Wesseling war fünf Jahre magersüchtig. Die Bloggerin und Autorin aus Köln hat drei Klinikbesuche hinter sich und ist heute, mit 21 Jahren, gesund. Ein Gespräch über ihre Gefühle, wie sie in die Krise rutschte und wieder heraus fand.

Frau Wesseling, 2013 hatten Sie erste Symptome der Magersucht. Sie waren 14 und in der 9. Klasse des Gymnasiums. Was war damals los?Ich habe angefangen, ganz viel übers Essen nachzudenken und mich damit zu beschäftigen. Und ich fing an, auf mein