Die Rohstoffkrise hat das Papiergeschäft erfasst. Einzelne Produkte können bereits nicht mehr geliefert werden. Wer Weihnachten Bücher verschenken will, sollte sich sputen. Die gestiegenen Preise im Großhandel könnten auch auf die Verbraucher durchschlagen. Der SÜDKURIER hat Experten gefragt, welche Auswirkungen in den kommenden Wochen zu erwarten sind.

Die Rohstoffkrise greift in immer mehr Bereiche über und wird zur Belastung für die gesamte Wirtschaft. Mittlerweile werden in Deutschland sogar Papier und Verpackungen knapp. „So dramatische Preissteigerungen und Lieferprobleme habe ich in 30