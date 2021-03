Behla/Schaffhausen Nur für Abonnenten vor 36 Minuten

„Es ist mein Traumjob, ich liebe meine Arbeit“ – und trotzdem pendelt diese junge Pflegefachkraft vom Schwarzwald in die Schweiz

Beruflich in die Schweiz pendeln, das macht man doch vor allem wegen des höheren Verdienstes. So lautet das bekannte Klischee über Grenzgänger. Und es stimmt: Jenseits der Grenze gibt es mehr Geld. Hört man sich unter Arbeitnehmern in sozialen und pflegenden Berufen um, wiegt ein Faktor wesentlich schwerer: Die größere Wertschätzung für die Arbeit.