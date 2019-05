von Rolf Obertreis und dpa

Die zunehmende Spaltung zwischen den Einkommensschichten in Deutschland spiegelt sich auch im Ernährungsverhalten wider. „Deutschland isst immer geteilter. Vor allem zwischen den sozialen Schichten geht die Schere beim Essen zunehmend auseinander“, sagte Marc-Aurel Boersch, Vorstandschef von Nestlé Deutschland, bei der Vorstellung der Studie zum Ess- und Ernährungsverhalten „So is(s)t Deutschland“ in Frankfurt. „Die Ernährung der Bevölkerung hat sich in den letzten zehn Jahren auch wegen der Entwicklung der Einkommen gravierend verändert“, betonte auch Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach, das die Studie für Nestlé erstellt hat. „Ob es um den Stellenwert guten Essens geht, um eine bewusst gesunde Ernährung, Essen als Genusserlebnis oder Ernährungsmaximen – die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten sind groß und wachsen“, erklärte sie.

Oberschicht treibt Trends

Während 72 Prozent der Befragten aus der Oberschicht betonten, sie ernährten sich aus Überzeugung gesund, waren es bei den wenigen Vermögenden nur 39 Prozent. Dies führt auch dazu, dass der wachsende Trend zu Produkten aus der jeweiligen Region, zu Saisonprodukten, zu natürlichen Lebensmitteln, zu Nachhaltigkeit und artgerechter Tierhaltung nur von der Ober- und Mittelschicht vorangetrieben wird.

Weniger Zucker und Fett

Alle Schichten aber vermeiden immer stärker Zucker, Fett und Salz. Dies gilt für zwei Drittel der Bevölkerung. Aber nur 20 Prozent wollen generell auf Fertigprodukte verzichten, 11 Prozent setzen auf vegetarische, 2 Prozent auf vegane Ernährung.

Gemeinsames Essen wird seltener

So manches Mal klaffen laut Studie bei den Essgewohnheiten aber Wunsch und Wirklichkeit auseinander. So haben zwar gemeinsame Mahlzeiten in der Familie für die allermeisten Menschen eine hohe Bedeutung, doch gerade unter der Woche wird immer seltener zusammen gespeist.

Oft nicht zu festen Zeiten

„Ernährung wird immer mehr an die individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen angepasst“, unterstrich Köcher. Dadurch lösten sich feste Gewohnheiten auf. Unter der Woche isst demnach nur noch jeder Zweite der Befragten sein Mittagessen in Gesellschaft, 39 Prozent frühstückten noch gemeinsam. Eine warme Mahlzeit stehe für 45 statt zuvor für 55 Prozent auf dem täglichen Speiseplan. Rund ein Drittel der Befragten esse nicht zu festen Zeiten, sondern wenn sie gerade Hunger oder Zeit haben. Zudem werde häufiger auswärts gegessen.

Und noch etwas zeigt die Studie: Junge Menschen holen sich Ernährungstipps immer häufiger bei ihren Großeltern als etwa bei Ernährungsberatern und im Internet.