Fussball 24. September 2021, 15:19 Uhr

Zum letzten Spiel des SC Freiburg im Dreisamstadion – diese elf Spiele werden uns in Erinnerung bleiben

Der SC Freiburg trifft am Sonntag auf den FC Augsburg und nimmt dabei Abschied vom Schwarzwaldstadion. Es ist das Ende eines Bundesliga-Kapitels, Wehmut trifft im Breisgau auf Vorfreude. Danach wird der Sport-Club am anderen Ende der Stadt in einer nagelneuen Arena spielen.