Ab wann ist ein Event eine Großveranstaltung?

Dazu gibt es in Baden-Württemberg keine genaue Definition, wie Winfried Kretschmann jüngst bei einer Pressekonferenz erklärte. „Alles, was größere Versammlungen verursacht, wird erst einmal nicht möglich sein“, so Kretschmann. Als Beispiel nennt er Rockkonzerte oder Fußballspiele. Ob darunter auch regionale Sportveranstaltungen mit wenigen Hundert Teilnehmern zählen, bleibt offen. Eine genaue Personenzahl, ab wann ein Event als eine Großveranstaltung gilt, gibt es laut Kretschmann nicht.

Welche Sportveranstaltungen wurden abgesagt?

Schon vor der Verlängerung des Verbots für Großveranstaltungen haben viele Organisatoren auf die Coronavirus-Pandemie reagiert. So wurde bereits Anfang April bekannt, dass die Segel-Regatta „Rund Um“ nicht stattfinden wird. Auch der Schluchseelauf und der Freiburg Marathon, die spätestens seit der Entscheidung der Bundesregierung verboten gewesen wären, wurden zuvor von den Veranstaltern abgesagt.

Regionalsport Hochrhein Schluchseelauf der LG Hohenfels wegen Corona abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

Welche Ligen haben den Spielbetrieb komplett abgebrochen?

Im Volleyball und im Eishockey wurde die aktuelle Saison bereits für beendet erklärt. Auch die Amateurhandballer zogen Anfang April die Reißleine und stellten den Spielbetrieb komplett ein. Ebenfalls ersatzlos eingestellt wurde der Spielbetrieb im Tischtennis – die Bundesliga ausgenommen. Dort wurden die Playoffs bisher nur bis Ende Mai auf Eis gelegt.

Segeln Viele Fragezeichen hinter dem Start der Segelbundesliga vor Überlingen Das könnte Sie auch interessieren

Wo herrscht noch Unklarheit?

Die 1. und 2. Handball-Bundesliga suchen weiter nach Lösungen. Am gestrigen Donnerstag einigten sich die Vereine in einer Videoschalte darauf, über einen Abbruch der Saison abzustimmen. Die Abstimmung soll in den nächsten Tagen erfolgen. Auch im Tennis ruht der Betrieb. „Wir fahren auf Sicht und beobachten die aktuellen Entwicklungen“, erklärt Stefan Bitenc, Präsident des Badischen Tennisverbands. Für einen möglichen Start habe man verschiedene Szenarien erstellt.

Regionalsport Hochrhein Drei Szenarien für Mannschaftsrunde im Tennis Das könnte Sie auch interessieren

Bis dahin gelte es jedoch, die Angaben der Behörden zu be- und verfolgen. Unklarheit herrscht derzeit noch im Fußball – sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren. Die Deutsche Fußball Liga sucht nach realisierbaren Konzepten für Geisterspiele, um die Saison zu Ende zu spielen. Auch die Amateure schauen sich nach Lösungen um, erklärt Thomas Schmidt, Präsident des Südbadischen Fußballverbands auf Nachfrage. Per Videokonferenzen diskutiert der SBFV bis Sonntag mit den Vereinen, wie es im Amateurfußball weitergehen könne. Am Montag, 14 Uhr, wolle man die Ergebnisse der Gespräche in einer Pressekonferenz mitteilen, so Schmidt.

Kannder Amateur-Fußball die Saison noch abschließen?

Offiziell beendet wäre die Saison am 30. Juni. Der Deutsche Fußball-Bund hat jedoch den Amateuren die Möglichkeit an die Hand gegeben, die Saison über den Juni hinaus zu verlängern.