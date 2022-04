Die ersten Teilnehmer haben ihre Videos schon hochgeladen. Um was es bei unserem Gewinnspiel geht? Wir verlosen einen Platz für das Trainingscamp des FC Bayern KidsClubs mit Unterstützung des Europa-Parks in Rust.

In Deutschlands größtem Freizeitpark feilen die Teilnehmer des Trainingscamps des FC Bayern KidsClubs an ihrer Balltechnik und können nebenbei über 100 Attraktionen und Shows erleben. Der Preis beinhaltet fünf Tage Fußballcamp vom 15. bis zum 19. August mit Übernachtungen in Blockhütten, täglichem Training sowie Eintritt in den Park, Verpflegung und Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Videos können noch bis zum 22. April eingereicht werden, der Gewinner wird am 2. Mai gezogen.

Mitmachen dürfen alle Kinder, die in den Jahren 2011, 2012 oder 2013 geboren sind. Wie es geht und wie Ihr Eure Videos hochladen könnt, das erfahrt Ihr hier!

Und hier die ersten Videos:

Video: Jascha Lintze

Video: Philipp Mönch

Video: Finn Grötzinger