von Ralf und Joscha Mittmann

Torwart Alexander Schwolow (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Alexander Schwolow: Der Freiburger Keeper strahlte keine Sicherheit aus. Zwar konnte er einige Mainzer Chancen entschärfen, aber er war eben nicht fehlerlos. So reagierte er bei Gbamins Distanzschuss zum 0:1 zu spät und zu langsam und konnte so nicht mehr verhindern, dass der Ball im linken Eck einschlug. Bei den zwei weiteren Gegentreffern war er machtlos. Ansonsten auch zu ungenaue Abspiele. – Note: 4,5

Pascal Stenzel (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Pascal Stenzel: Fand nicht gut ins Spiel und hatte große Schwierigkeiten auf seiner rechten Abwehrseite, allerdings wurde er von Mike Frantz auch selten unterstützt. Mit der Umstellung auf eine Dreierkette, in der er den rechten Verteidiger gab, wurde sein Spiel deutlich sicherer. Ab und an konnte er nach vorne noch Akzente setzen, insgesamt zu wenig. – Note: 4

Manuel Gulde (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Manuel Gulde: Er sagte nach dem Spiel, die Freiburger Mannschaft sei in den ersten 20 Minuten gar nicht auf dem Platz gewesen. Stimmt, er auch nicht. Mit vielen Unsicherheiten, auch Fehlpässen, im Spielaufbau viel zu behäbig und mutlos gegen couragiert pressende Mainzer Angreifer. In der zweiten Halbzeit zwar etwas sicherer, aber dennoch nicht komplett auf der Höhe. – Note: 4,5

Dominique Heintz (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Dominique Heintz: Hatte mit den großen, kräftigen Offensivspielern der Mainzer ein ums andere Mal seine Probleme. Gerade bei hohen Bällen mit großen Schwierigkeiten. War der Ball am Boden, zeigte er noch das beste Zweikampfverhalten der Freiburger Defensive. Schlug in der zweiten Halbzeit viele weite Bälle in den gegnerischen Strafraum, die selten einen Abnehmer fanden. Zeugnisvermerk: Er war stets bemüht. – Note: 3,5

Christian Günter (Freiburg), Mannschaftsfoto SC Freiburg Saison 2017/18 | Bild: Hahne, Joachim

Christian Günter: Kam wie der Rest der Freiburger Mannschaft nicht gut ins Spiel. Die offensiven Mainzer verlangten viel Defensivarbeit vom Freiburger Linksverteidiger. In den zweiten 45 Minuten sorgte er dann als linker Flügelspieler für viele Offensivakzente. Nach seinen Flanken wurde es öfter gefährlich vor dem Tor, war auch am einzigen Treffer durch Sallai beteiligt. Gab nie auf und holte alles aus sich raus. – Note: 3

Mike Frantz (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Mike Frantz: Der Freiburger Kapitän war unsichtbar, rannte viel, aber doch fast nur dem Ball hinterher. Kam kaum in Zweikämpfe und hatte im Grunde nur eine positive Szene – eine schöne Flanke auf Höfler, der dann mit seinem Flugkopfball am Mainzer Torwart Zentner scheiterte. Wurde zur Halbzeit zurecht ausgetauscht und von Roland Sallai ersetzt. – Note: 5

Robin Koch (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Robin Koch: Fehlpässe, Ballverluste, oft verloren im Raum – so in Nöten wie in den ersten 45 Minuten sah man den jungen Mann selten. In der zweiten Halbzeit wurde auch sein Spiel besser, mit einem Kopfball an die Latte nach Freistoßflanke von Günter hatte er Pech. – Note: 4,5

Nicolas Höfler | Bild: Joachim Hahne

Nicolas Höfler: Der Mittelfeldstratege im Freiburger Team kam besser ins Spiel als viele seiner Teamkollegen, konnte aber auch nicht verhindern, dass die Mainzer früh mit 2:0 in Führung gingen. Hatte Pech bei seinem ersten Flugkopfball, den 05-Torwart Zentner grandios parierte. Der zweite Flugkopfball hätte allerdings sein Ziel finden müssen – und nicht rechts am Pfosten vorbeigehen dürfen. Verschuldete das entscheidende 1:3 mit einem leichtfertigen Ballverlust am eigenen Strafraum. Zu allem Übel verletzte er sich auch noch schwer – was für ein schlimmer Tag. – Note: 3 (ohne den Ballverlust zum 1:3 allerdings….)

Janik Haberer (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Janik Haberer: Erst auf dem linken Flügel unterwegs, nach der Systemumstellung dann im zentralen Mittelfeld. Zeigte wie gewohnt großen Willen und engagiertes Zweikampfverhalten, ohne jedoch offensive Akzente setzen zu können. bleibt: Viel Einsatz, wenig Ertrag. – Note: 4

Luca Waldschmidt (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Luca Waldschmidt: War über 90 Minuten an den meisten Freiburger Offensivaktionen beteiligt, unter anderem auch an der Situation, die zum 1:2-Anschlusstreffer durch Sallai führte. In der 80. Minute hatte er beim Stand von 1:3 nach tollem Solo die hundertprozentige Chance zum 2:3, doch ging sein Abschluss aus Nahdistanz fast schon kläglich daneben. Defensiv engagierte er sich eifrig und ging lange Wege. Note: 3

Tim Kleindienst (Freiburg) – SC Freiburg Mannschaftsfoto 2018-19 | Bild: Hahne, Joachim

Tim Kleindienst: Hatte Probleme, den Ball zu kontrollieren, vertändelte auch so manches Mal die Kugel. Kam zu keinem nennenswerten Abschluss. So ist das in der Bundesliga leider zu wenig, auch wenn der Lange im Sturm viel Laufarbeit nach hinten verrichtete. – Note: 5

Roland Sallai: Sorgte nach seiner Einwechslung in Halbzeit zwei für frischen Wind auf der rechten Seite und meldete sich gleich mit zwei Torabschlüssen aus gut 20 Metern an. Keine Überraschung, dass der Ungar in der 72. Minute einen Abpraller nach Waldschmidt-Schuss zum zwischenzeitlichen 1:2 im Tor unterbrachte. Ein engagierter 45-Miuten-Auftritt. – Note: 2

Lucas Höler: Der Torschütze zum 1:1 in München kam erst nach 73 Minuten für Pascal Stenzel, um noch einmal die Offensive zu verstärken. Seine Einwechslung hatte aber keinen Effekt mehr auf den Ausgang des Spiels. – ohne Note.

Philipp Lienhart: Hatte ab der 86. Minute einen Kurzeinsatz und ersetzte den verletzt ausgeschiedenen Nicolas Höfler. – keine Note.

