Was genau der iranische Abwehrspieler Milad Mohammadi bei seinem Einwurf in der vierten Minute der Nachspielzeit zwischen Spanien und dem Iran gedacht hat, wird wohl für immer sein Geheimnis bleiben. Erst küsste er den Ball, schlug ihn sich anschließend leicht gegen den Kopf und krönte seine Aktion kurz vor dem Wurf mit einem Purzelbaum. Inzwischen geht das Video dieses besonderen Einwurfs viral:

Ein Salto vor dem Einwurf: Ist das eigentlich erlaubt?

Mit Blick ins Regelwerk der Fifa ist festzustellen: Die Purzelbaum-Einlage ist durchaus erlaubt. Es sind andere Kriterien, die in einer solchen Spielsituation eine Rolle spielen: Der einwerfende Spieler muss auf das Spielfeld schauen sowie mit den Füßen die Seitenlinie oder den Boden außerhalb der Linie berühren. Darüber hinaus muss er den Ball mit beiden Händen von hinten über den Kopf an dem Ort einwerfen, an dem das runde Leder das Spielfeld verlassen hat.

Witzige Reaktionen auf Mohammadis fast showreife Einlage folgten prompt. Darunter finden sich auch Anleihen aus der Tierwelt. Beim Anblick dieses süßen Panda-Bären fragt sich der Betrachter: Wer hat hier wohl von wem abgeschaut?

Der folgende Twitter-Nutzer weiß, wo Mohammadi in der Schulzeit nie Fehlstunden hatte und sicher immer eine gute Note eingeheimst hat:

Und so mancher vermutet hinter der Aktion auch Mohammadis Bitte um göttliche Einmischung. Gott wollte auch gern helfen, nur seine Hilfe war wohl an eine kleine Bedingung geknüpft.

Mittlerweile ist Milad Mohammadis Flic-Flac-Einlage auf dem Weg, die beste Szene des WM-Turniers zu werden. Da sind sich viele Nutzer bereits einig. Dass der Abwehrspieler den Ball erst durch einen zweiten normalen Einwurf-Versuch zurück ins Spielfeld brachte, mindert die Popularität der Aktion keineswegs.

Dabei ist seine Idee nicht neu: Die brasilianische U-20-Nationalspielerin Leah Fortune hat eine ähnliche Einwurf-Technik. Vergleicht man beide miteinander, fällt auf: Fortune hat den Einwurf mit Salto bereits perfektioniert. Im folgenden Video ist die Abwehrspielerin bei der U-20-WM 2010 im Stadion von Dynamo Dresden zu sehen. Ihr Einwurf mit Salto klappt gleich beim ersten Versuch:

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein