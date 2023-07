Wenn Sonntagsreden gehalten werden in diesem Land, dann wird kaum etwas so sehr wertgeschätzt wie die Pressefreiheit. Sie ist Fundament unserer Gesellschaftsordnung und in der Verfassung festgeschrieben.

Wehe aber es wird wieder Montag, dann verklingt das Loblied schnell und mancher Behördenchef oder Pressesprecher agiert nicht mehr auf Basis der Verfassung, sondern nach eigenem Gutdünken. Da werden Informationen, auf die die Öffentlichkeit ein Anrecht hat, zurückgehalten, es wird gemauert und getrickst. Beispiele dafür gibt es jeden Tag. Meist, um eigene Versäumnisse zu verschleiern oder das eigene Städtchen in besserem Licht erscheinen zu lassen.

Im Fall des Landrats in Friedrichshafen haben Richter jetzt geurteilt: So nicht, die Wahrheit muss auf den Tisch, gerade dann, wenn es um Steuergelder geht. Das ist gut so. Und eine Mahnung an alle Verantwortungsträger, die die Pressefreiheit für eigene Interessen opfern wollen. So schadet ihr der Verfassung, so geht es nicht!