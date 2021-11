Die Schweizer stimmen am 28. November über eine Pflegeinitiative ab – sie fordert, die Arbeitsbedingungen für die Berufsgruppe zu verbessern und den Pflegekräftemangel so zu beheben. Das könnte auch Auswirkungen auf den Pflegekräftemangel im Südwesten haben.

Das Problem ist nicht erst seit Corona bekannt: Pflegekräfte werden händeringend gesucht. Nun aber könnte sich in der Schweiz etwas bewegen. Am 28. November stimmen die Eidgenossen über eine Initiative ab, die die Arbeit in der Pflege verbessern und