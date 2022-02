Die Flüge in die ukrainische Hauptstadt sowie in die Küstenstadt Odessa würden „vorerst bis Ende Februar“ ausgesetzt, teilte das Unternehmen am Samstag auf Anfrage mit. Die Bundesregierung hatte zuvor Deutsche in der Ukraine dringend aufgefordert, das Land sofort zu verlassen. Auch Frankreich rief ihre Staatsbürger in der Ukraine auf, das Land sofort zu verlassen.

Um gebuchten Passagieren eine Reisemöglichkeit anzubieten, würden an diesem Wochenende „noch einzelne Flüge“ stattfinden, erklärte die Lufthansa. Von den abgesagten Flügen betroffene Gäste würden informiert und auf alternative Flugverbindungen umgebucht. Die Lüge nach Lemberg (Lwiw) fänden weiterhin statt.

Massiver russischer Truppenaufmarsch an der Grenze

Ein massiver russischer Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine nährt die Furcht vor einem bevorstehenden Einmarsch Russlands in das Nachbarland. US-Präsident Joe Biden hatte am Freitag gesagt, er rechne mit einer russischen Invasion in dem Land „in den kommenden Tagen“. Nach Einschätzung Washingtons hat Kreml-Chef Wladimir Putin die Entscheidung zu einem Angriff auf die Ukraine bereits getroffen.

Länder fordern Staatsbürger zur Ausreise auf

Das Auswärtige Amt appellierte angesichts der neuerlichen Eskalation am Samstag an die Deutschen in der Ukraine, das Land umgehend zu verlassen. „Deutsche Staatsbürger werden dringend aufgefordert, das Land jetzt zu verlassen“, erklärte das Ministerium. „Eine militärische Auseinandersetzung ist jederzeit möglich.“ Die Bundesregierung hatte Deutschen bereits vor einer Woche zur Ausreise aus der Ukraine geraten.

Am Samstag zog auch Frankreich nach und riet seinen Staatsbürgern ebenfalls zur Ausreise aus der Ukraine. Zuvor hatten bereits zahlreiche weitere Länder, darunter die USA und Großbritannien, ihre Bürger zum Verlassen der Ukraine aufgefordert.

(AFP)