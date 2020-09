Meinung 04. September 2020, 08:51 Uhr

Herr Nawalny, woher nehmen Sie Ihren Mut? Trotz ihrer fragwürdigen Seiten bleibt Bewunderung

In unserem Brief zum Wochenende schreibt ein Redakteur unserer Zeitung an einen Adressaten, der Schlagzeilen machte, der Diskussionen auslöst, über den man den Kopf schüttelt – meist an eine Person des öffentlichen Lebens, an eine Institution oder an ein Unternehmen. Dieses mal an Alexej Nawalny, den vergifteten russischen Oppositionellen.