Der Ladestecker USB-C als neuer Standard in der ganzen EU für Smartphones und Co kommt. Am Montag gaben die EU-Mitgliedstaaten in Brüssel ihre endgültige Zustimmung. Damit sollen ab Herbst 2024 alle neuen Handys, Tablets, Digitalkameras sowie Lautsprecherboxen mit dem Format USB-C aufgeladen werden können. Für Laptops soll das ab voraussichtlich Anfang 2026 der Fall sein.

Geräte müssen mit und ohne Ladegerät angeboten werden

Auch Mäuse sowie Drucker sollen den neuen Regeln unterliegen. Auf den Verpackungen der Elektrogeräte soll zudem künftig ein Symbol angeben, ob ein Ladegerät dabei ist oder nicht. Denn Hersteller müssen künftig ihre Geräte sowohl mit als ohne Ladegerät anbieten.

Ein USB-C, ein Apple Lightning und ein Micro-USB Kabel (von links nach rechts) liegen nebeneinander zu sehen. Für neue Geräte wird es bald einheitliche Ladegeräte geben. | Bild: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Dem neuen Standard hatte das EU-Parlament Anfang Oktober zugestimmt. Im Juni hatten sich bereits Unterhändler des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten darauf geeinigt.

11.000 Tonnen Elektroschrott in 2018

Derzeit werden vor allem noch drei Systeme verwendet: der Mikro-USB-Anschluss, die neuere Verbindung über USB-C sowie Lightning von Apple. Handy-Ladekabel waren nach Angaben der EU-Kommission im Jahr 2018 für rund 11.000 Tonnen Elektroschrott verantwortlich. (AFP)