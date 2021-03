CDU Nur für Abonnenten vor 14 Stunden

Armin Laschet im SÜDKURIER-Interview: Wegen Masken-Affäre fordert er unverzügliche Rücktritte

Der CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet fordert die in die Masken-Affäre verstrickten Politiker zum sofortigen Rücktritt auf. „Wer als Volksvertreter versucht, in dieser Krise für sich persönlich Geld zu verdienen, muss das Parlament unverzüglich verlassen“, sagt Laschet im SÜDKURIER-Interview. Laschet äußert sich auch zur anstehenden Landtagswahl und zum Urlaub am Bodensee.