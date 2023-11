Vorweihnachtsfreude in Baiersbronn: Die „Schwarzwaldstube“, Drei-Sterne-Feinschmeckertempel im Hotel „Traube Tonbach“ wird im internationalen Feinschmeckerranking „La Liste“ 2024 erstmals auf Platz eins geführt. In der jährlichen Auswertung von mehr als 1000 weltweiten Quellen erreichte Küchenchef Torsten Michel mit seinem Team 99,50 von 100 möglichen Punkten, wie im Vorfeld der offiziellen Bekanntgabe mitgeteilt wurde. Diese findet am 20. November im französischen Außenministerium statt.

Die Liste „La Liste“ wurde 2015 vom früheren Gault-Millau-Chef und späteren französischen Spitzendiplomaten Philippe Faure ins Leben gerufen. Das Ranking von umfasst 1000 Restaurants weltweit und basiert auf der Auswertung durch einen Algorithmus von 1070 internationalen Quellen, darunter internationale Medien und Reiseführer sowie Online-Bewertungen. Somit ist es eine Art Publikumsranking.

Den ersten Platz teilt sich die „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn mit sechs anderen Gourmettempeln weltweit: den Restaurants „Vague d‘Or“ in Saint-Tropez und „Guy Savoy“ in Paris, dem „Le Bernardin“ in New York, dem „L‘Enclume“ in Grange-over-Sands (Großbritannien), dem „Sushi Saito“ in Tokio und dem „Lung King Heen“ in Hongkong. Bislang rangierte das „Schwarzwaldstube“-Team um Torsten Michel, Mâitre Nina Mihilli und Sommelier Stéphane Gass auf Rang drei.

Bei Heiner Finkbeiner, Senior-Chef der „Traube Tonbach“, der die Auszeichnung stellvertretend für sein Team in Paris entgegennehmen wird, ist die Freude entsprechend groß: „Das ist ein echter Mannschaftserfolg, gerade das macht mich besonders glücklich“, so Finkbeiner.

Blick in die „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn. | Bild: Julian Beekmann

Zu den höchstplatzierten Restaurants in Deutschland gehören das „Waldhotel Sonnora“ von Clemens Rambichler in Dreis und das „Victor‘s Fine Dining by Christian Bau“ in Perl mit jeweils 99 Punkten sowie das Wolfsburger „Aqua“ mit 98,5 Punkten.

Nach Baiersbronn geht noch eine weitere Auszeichnung: Das „Bareiss“ in Baiersbronn kommt auf 98 Punkte, ebenso wie das „JAN“ in München. Auf weiteren Plätzen finden sich mehr als 50 deutsche Adressen, darunter auch das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach, das „Tantris“ in München, „The Table“ in Hamburg, das „Rutz“ in Berlin sowie das „Schanz“ in Piesport.

„Das ist ein echter Mannschaftserfolg, gerade das macht mich besonders glücklich“, sagt Heiner Finkbeiner, Senior-Chef der „Traube Tonbach“. | Bild: Julian Beekmann

„Traube Tonbach“-Seniorchef Finkbeiner freut sich darüber, dass es immer mehr deutsche Restaurants in die internationale Spitzengruppe schaffen. „Das ist beachtenswert und als jemand, der die Entwicklungen der Gourmetküchen schon fast 50 Jahre miterlebt, freut es mich, dass Gäste mehr und mehr entdecken, welche Güte und Kochkunst hierzulande geboten wird“, so Finkbeiner. „Gerade jetzt, wo unsere Branche große Herausforderungen meistern muss, ist das nicht nur für unsere Attraktivität als Reiseziel wichtig, sondern auch Motivation für alle Gastronomen.“

Die „Schwarzwaldstube“ hatte, wie auch die beiden anderen Gourmet-Restaurants der „Traube Tonbach“, das Ein-Sterne-Restaurant „1789“ und das „Schatzhauser“, im Juni 2022 im neu errichteten Stammhaus der Familie in Baiersbronn wiedereröffnet. Das alte Stammhaus war im Januar 2020 nach einem Großbrand völlig zerstört worden und musste abgerissen werden.